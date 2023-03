F1 | Jeddah: attenzione sui track limits dopo modifiche alla pista

Carica lettore audio

In diversi punti, i muretti sono stati spostati verso l’esterno, mentre i cordoli sono stati resi più smussati e meno aggressivi.

A differenza degli anni precedenti, il lavoro di rifacimento del tracciato ha creato una situazione in cui i piloti potrebbero esplorare i limiti della pista in alcune curve, il che significa che potrebbero entrare in disaccordo con il direttore di gara della FIA, Niels Wittich.

Le classiche note pre-gara fornite ai team prima di ogni weekend di gara chiariscono l'attuale interpretazione: "Le linee bianche definiscono i bordi della pista. Durante le qualifiche e la gara, ogni volta che un pilota non riesce a rientrare [entro] i limiti della pista, il tempo sul giro verrà invalidato dai commissari sportivi".

I piloti si aspettano di conoscere l'impatto delle modifiche al tracciato di Jeddah durante le prove libere del venerdì. "Ci sono alcuni punti in cui sì, si può andare oltre, ovviamente con i muretti allargati rispetto al limite della pista", ha detto Valtteri Bottas a una domanda di Motorsport.com sul potenziale di abuso dei limiti della pista.

"C'è la possibilità di trarre vantaggio, ma credo che oggi siano abbastanza ben controllati. Quindi, come su qualsiasi altra pista dove c'è la possibilità di andare larghi, personalmente non vedo grossi problemi. Bisogna solo fare attenzione".

Dello stesso parere è anche Alex Albon, il quale ha sottolineato il lavoro apportato sui cordoli, che dovrebbe rendere il tracciato più aperto a varie interpretazioni: “Credo che l'anno scorso i cordoli fossero piuttosto insidiosi e pericolosi e hanno fatto un buon lavoro per ovviare a questo problema", ha detto il pilota della Williams.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Photo by: Motorsport Images

"Ma ora potrebbe essere aperto ai limiti della pista. Ma vedremo. Credo che ci sia molto da esplorare. In alcune curve penso che sarà quasi troppo veloce per farlo. Come ho detto, penso che in generale il circuito sia migliore. Penso che sia la cosa principale su cui dovremmo concentrarci".

Come Bottas, anche il pilota della Haas, Nico Hulkenberg, si aspetta che una potenziale sanzione per il superamento dei track limit agisca da deterrente.

"Penso che la FIA abbia una posizione ferma da circa un anno, la linea bianca", ha detto il tedesco. "E in effetti in Bahrain ne abbiamo parlato di nuovo nella riunione dei piloti, la linea bianca non si può oltrepassare”.

"Spesso si tratta di margini molto sottili, soprattutto in qualifica, si tratta di una decisione di pochi millimetri. A volte è difficile da vedere dall'interno della vettura. Ma ci lavoreremo e speriamo di essere in regola".