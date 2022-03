F1 | Jeddah, Libere 1: si ricomincia con Leclerc

Carica lettore audio

Charles Leclerc ha voluto dare un segno nella prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita: il monegasco è stato il più veloce con le gomme soft cogliendo un ottimo 1'30"772, un tempo che è a un secondo centrato l'anno scorso in FP1. E' vero che la pista è stata leggermente rivista per garantire una migliore visuale ai piloti, ma è altrettanto vero che le nuove F1 a effetto suolo hanno confermato di essere molto rapide sulle piste ad alta velocità come Jeddah, pur essendo un tracciato cittadino.

La sessione, disputata con la luce del sole, ha vistola conferma della Ferrari, dopo che i piloti avevano rinunciato a girare nella prima mezz'ora. La F1-75 ha confermato di essere competitiva anche se una pista molto diversa da quella del debutto vincente, ma bisogna dire che dietro alla rossa del monegasco c'è il motore Honda HRC di Max Verstappen.

Max ha dettato il passo con le gomme hard: l'olandese ha piazzato un 1'30"888 con le bianca che la dice lunga sulla forma della RB18 che ha impressionato anche nel mini long run, ma non ha impressionato quando ha calzato gli pneumatici rossi. E così i 116 millesimi che separano Leclerc da Verstappen non sono indicativi, perché la Ferrari ha saputo tirare fuori una graffiata con le soft, cosa che a Max non è riuscita, ma siamo solo al primo turno con una pista ancora molto sporca e piena di sabbia.

La sorpresa, a conferma dell'eccellenza del motore Ferrari 066/7, è arivata da Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo. Il finlandese è terzo con un incoraggiante 1'31"084: Valtteri, che a questo punto non rimpiange la Mercedes, è riuscito a mettere il muso davanti alla Ferrari di Carlos Sainz di 45 millesimi. Lo spagnolo, quarto, non è sembrato ancora a suo agio con la rossa.

Dietro a Sainz ci sono tre monoposto motorizzate Honda con Pierre Gasly, quinto con l'AlphaTauri, davanti al compagno di squadra Yuki Tsunoda. Il giapponese del team di Faenza è riuscito a mettersi alle spalle Sergio Perez con la seconda Red Bull.

Esteban Ocon con l'Alpine dotata delle nuove pance si è issato all'ottavo posto con la A522: il francese si è confermato più veloce di Fernando Alonso, decimo, ma staccato di quattro decimi dal transalpino. Fra le due macchine di Enstone si è infilato Lewis Hamilton, nono, staccato di un secondo e mezzo dalla Ferrari di Leclerc.

Il distacco testimonia le difficoltà della W13 che soffre in modo importante il porpoising su un tracciato da oltre 250 km/h di media. Il sette volte campione del mondo si è difeso come ha potuto, mentre è parso molto in difficoltà George Russell che aveva inziiato il turno con n'ala più carica e poi si è convertito a quella più simile a quella di Lewis.

Continua il calvario della McLaren che ha Daniel Ricciardo 11esimo e Lando Norris, 13esimo. L'inglesino si è meritato un momento di notorietà per aver colpito un cartello segnaletico che si è disintegrato, costringendo la direzione gara di Wittick a esporre la bandiera rossa per otto minuti.

Fra le due MCL36 si è infilato Lance Stroll con l'Aston Martin, mentre il confermato Nico Hulkenberg con la seconda "verdona" è 16esimo: Sebastian Vettel deve essere contento di essere rimasto a casa con il COVID.

Guanyu Zhou non si è preso rischi con la seconda Alfa Romeo su una pista insidiosa. In difficoltà le due Williams con Alexander Albon nettamente davanti a Nicholas Latifi. Le due FW44 hanno preceduto solo le Haas: Kevin Magnussen è rimasto senza tempo per una fastidiosa perdita idraulica. Sulla VF-22 hanno dovuto sostituire un radiatore, prorpio come era accaduto in Bahrain e il danese non ha chiuso un giro cronometrato, ma è tornato in pista prima della bandiera a scacchi. Male Mick Schumacher che non ha ancora preso il passo con le monopostona effetto suolo.