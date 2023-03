F1 | Jeddah, Libere 1: Alonso fra le Red Bull, Ferrari studia

Carica lettore audio

Max Verstappen è arrivato in pista in tempo per partecipare alla prima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita e il campione del mondo ha dato subito un saggio del potenziale della Red Bull: l'olandese con le gomme soft ha stampato un 1'29"617 che è risultato un secondo più veloce della FP1 del 2022. Il tempo è il frutto del miglioramento delle monoposto a effetto suolo e per gli interventi ai cordoli della pista. Il tracciato di Jeddah ha offerto ai piloti un grip maggiore di quello che le squadre si aspettavano.

Verstappen, non soddisfatto del set-up iniziale, ha fatto una importante modifica all'assetto, abbassando leggermente la vettura girando con la mescola più soffice. Max, unico pilota a sfondare il muro dell'1'30", ha lasciato il compagno di squadra Sergio Perez a oltre quattro decimi, confermando che la RB19 resta la macchina di riferimento per tutti.

E come seconda forza ritroviamo l'Aston Martin con Fernando Alonso, terzo, davanti al compagno di squadra, Lance Stroll. Lo spagnolo con 1'30"315 conferma il potenziale della AMR23 con un distacco di 698 millesimi, lasciando il canadese a tre decimi. La "verdona" con ali più scariche ha mostrato una velocità massima più adatta ai sorpassi rispetto a quella che avevamo registrato in Bahrain.

L'Aston Martin, squadre clienti Mercedes, è stata ancora una volta davanti alle due frecce nere: questa volta George Russell ha preceduto Lewis Hamilton di 14 millesimi, ma pagando un secondo dal vertice, segno che a Brackley non hanno ancora trovato la via dello sviluppo.

E le Ferrari? Non deve preoccupare che siano disperse. Carlos Sainz è settimo a 1"307 da Verstappen. E' evidente che non è questo il margine della rossa dalla squadra di Milton Keynes: le due rosse hanno lavorato in funzione della gara e non hanno cercatoa prestazione nel giro secco, per trarre utili informazioni con un assetto aerodinamico più carico con l'ala posteriore dotata su entrambe le vetture del mono-pilone. La squadra di Maranello ha cambiato anche il motore endotermico e la MGU-H, iniziando un ciclo di rotazioni senza penalità.

Sainz ha chiuso settimo, mentre Charles Leclerc non ha finito nemmeno nella top 10 staccato di un secondo e mezzo. Eppure la squadra del Cavallino non sembra preoccupata per portare a compimento questa fase di studio che ha confermato un degrado delle gomme limitato rispetto a Sakhir.

Dietro alla Ferrari dello spagnolo è spuntato Pierre Gasly ottavo con la Alpine davanti a un sorprendente Alexander Albon con una Williams ancora in evidenza. L'anglo-thailandese si è messo alle spalle Yuki Tsunoda portacolori dell'AlphaTauri. Il giapponese si è difeso come ha potuto con la AT04, mentre Nyck De Vries soffre di più e gli concede quattro decimi finendo 13esimo. Troppo...

Esteban Ocon è 12esimo con l'Alpine rosina a 63 millesimi da Leclerc. Oscar Piastri ha messo la McLaren in 14esimo posto, mentre Lando Norris è ultimissimo a due secondi e mezzo dalla vetta: è evidente che l'inglese ha fatto un lavoro di verifica delle diverse modifiche che sono state portate da Woking. La MCL60 continua a soffrire, segno che non è nata bene.

Non hanno brillato nemmeno le Haas con Nico Hulkenberg, 15esimo, di un soffio davanti a Kevin Magnussen. Si difende Logan Sargeant con la seconda FW45: l'americano si è messo dietro le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, molto giù di motore e non in gran forma. Gli oltre due secondi di distacco lo stanno a dimostrare. Meno male che dietro c'è almeno Norris, ma è una magra soddisfazione...