F1 | Jeddah cambia per migliorare la visibilità dei piloti

La pista di Jeddah ha scatenato una miriade di polemiche dopo la disputa del primo GP dell’Arabia Saudita. I responsabili del circuito hanno ammesso che, in vista della seconda edizione della gara in calendario il 27 marzo, faranno delle piccole modifiche al tracciato per migliorare la sicurezza nel settore finale.

Jeddah lo scorso anno ha offerto un evento spettacolare, ma diversi piloti avevano espresso fondate preoccupazioni sulle misure di sicurezza nell’ultimo tratto della pista stradale che si percorre ad alta velocità.

In particolare i piloti hanno sostenuto che le barriere molto alte limitassero la visibilità in alcune delle sezioni più veloci, dal momento che i conduttori lamentavano delle zone cieche che non permettevano di vedere cosa stesse succedendo più avanti in caso di incidente.

Il CEO di Jeddah, Martin Whitaker, ha spiegato che sono stati programmati dei lavori per soddisfare le richieste dei piloti…

"Ci siamo sforzati di migliorare alcune aree della pista in tempo per la gara della seconda edizione - ha spiegato Martin - . In primo luogo, ci saranno uno o due piccoli cambiamenti sulla pista.

“Queste modifiche sono state pensate proprio pensando alla visuale concessa ai piloti dall'abitacolo. Si tratta di interventi minimi, ma che permetteranno di incrementare la visibilità in un paio di curve. In secondo luogo, sposteremo delle barriere per favorire traiettorie più favorevoli per i piloti”.

Con gran parte delle infrastrutture che circondano la sede non sono terminate in tempo per la gara dello scorso dicembre, lavori più recenti dovrebbero garantire che le cose siano molto migliorate questa volta, specialmente per i fan che partecipano all'evento.

Whitaker ha aggiunto: “Stiamo lavorando anche per migliorare la visibilità per i fan sulle tribune. Abbiamo in programma di spostare l’angolazione di alcune tribune e di sviluppare le Fan Zone che sono state molto apprezzate”.

“L’anno scorso abbiamo completato la struttura in un lasso di tempo molto breve, ma ora possiamo fare degli interventi, tenuto conto che l’impianto si trova in una lingua di terra vicino al mare. Ci sono delle lezioni che abbiamo imparato come quella dell’afflusso e deflusso del pubblico che l’anno scorso ha congestionato tutta l’area. Tanti problemi saranno risolti…”.