F1 | Interlagos, SS: Norris davanti alle Red Bull, rosse dietro

Lando Norris riscatta la delusione di ieri e conquista la pole position della Sprint Shootout con la McLaren. L'inglese con le gomme soft ha centrato un ottimo 1'10"622 che ha lasciato Max Verstappen a soli 61 millesimi. Norris ha trovato la zampata per mettersi alle spalle le due Red Bull. E la notizia è che Sergio Perez è arrivato a 73 millesimi dal tre volte campione del mondo, utilizzando solo un treno di rosse usate. Il messicano ha dato chiari segni di risveglio, ritrovando il sorriso che gli è mancato negli ultimi appuntamenti.

La McLaren finalmente raccoglie quello che ha seminato: poteva fare qualcosa di più Oscar Piastri, ma il rookie è stato il primo a scendere in pista nella sessione decisiva e ha pagato il miglioramento del tracciato che è andato man mano scaldandosi (c'erano 46 in Q1 che sono diventati 52 in Q3!). Oscar, del resto, non aveva un set di gomme nuove, per cui non deve stupire se ha chiuso a mezzo secondo dal compagno di squadra al decimo posto. Lo vederemo rimontare in gara.

L'altra sorpresa brasiliana è vedere George Russell davanti a Lewis Hamilton: il primo è quarto davanti di 87 millesimi al sette volte campione del mondo. La Mercedes, che non brilla nel giro secco, cercherà di emergere in gara: c'è chi non esclude un possibile uso delle gomme soft.

Positiva la prestazione di Yuki Tsunoda sesto nella griglia della Sprint Race: il giapponese ha dato lustro all'AlphaTauri che ha messo due vetture nella top ten. Yuki, insieme a Norris, dovrà andare dai commissari sportivi per il giro di rientro troppo lento. Speriamo che non scattino delle penalità. Daniel Ricciardo, secondo assoluto in Q2, ha chiuso ottavo in Q3 infilandosi fra le due Ferrari. Charles Leclerc è settimo con la SF-23 perché il monegasco ha rinunciato ad usare il treno di soft nuovo, pensando al resto del weekend. Il distacco di oltre quattro decimi è stato importante, mentre Carlos Sainz ha chiuso nono a mezzo secondo dalla vetta. La Scuderia è studa di brillare in qualifica e poi deludere in gara: con Charles si è fatta una scommessa per il GP di domani.

Le due Haas sono arrivate alla soglia della Top 10: Kevin Magnussen, 11esimo, non è riuscito a conquistare il passaggio alla Q3 per appena 51 millesimi. Il danese ha preceduto il compagno di squadra, Nico Hulkenberg.

Non ha brillato Pierre Gasly con l'Alpine: il francese è 13esimo davanti all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, uno dei piloti che ha usato l'unico treno di gomme medie nuovo nel secondo run, scegliendo un solo tentativo e contando sul miglioramento del grip della pista che non era più gommata a causa della pioggia di ieri pomeriggio.

Non supera la prima tagliola Esteban Ocon con l'Alpine che alla fine del turno ha sbattuto violentemente alla curva 3 dopo un incredibile contatto con l'Aston Martin di Fernando Alonso. Lo spagnolo era nel giro di lancio, mentre il francese era nel giro secco. Ocon nell'approccio della curva 3 ha spigolato sul cordolo esterno e la A523 si è leggermente spostata di traiettoria, mentre Alonso che era all'esterno, all'improvviso ha sterzato inspiegabilmente a sinistra. Risultato: un incidente pauroso, con Esteban che è andato a schiantarsi nelle protezioni all'esterno dopo aver colpito la sospensione anteriore sinistra della "verdona". E' stato un incidente di gara che poteva avere conseguenze molto gravi. E' andata bene...

Ocon è uscito dall'Alpine senza un graffio, ma la sua macchina è molto danneggiata. L'asturiano è riuscito a rientrare ai box con una gomma a terra e con una sospensione ko. Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa che ha interrotto la Q1 che non è più ripresa. Anche se Fernando era qualificato all'11.esimo posto, non partecipando alla Q2 sarà in griglia in 15esima piazza se i meccanici riusciranno a riparare la AMR23 molto conciata. Il collegio dei commissari sportivi ha deciso di investigare l'incidente alla conclusione della Sprint Shootout. L'interruzione è stata piuttosto lunga perché i commissari di percorso hanno dovuto lavorare intensamente per riposizionare le barriere che si sono spostate.

Stupisce l'esclusione di Lance Stroll con la seconda Aston Martin: il canadese, terzo ieri in qualifica, con le gomme medie non ha trovato il giro buono e si accontenta di una deludente 17esima posizione. Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo è 18esimo davanti alle due Williams in crisi: Alex Albon ha fatto meglio di Logan Sargeant solo di un decimo.