F1 | Interlagos, Libere 1: Leclerc s'infila fra le due Red Bull

Nella prima e unica sessione di prove libere del GP di San Paolo in vista delle qualifiche di questo pomeriggio le squadre hanno deciso di lavorare in modo molto diverso: la Red Bull ha cercato la qualifica con le gomme soft prima di effettuare dei mini long. Anche con una pista meno gommata ha svettato Sergio Perez che ha messo insieme un buon giro in 1'11"853, mentre Max Verstappen ha finito terzo seppur staccato di appena 8 millesimi dal compagno di squadra messicano. Il bi-campione del mondo si è lamentato del sottosterzo in ingresso di curva, ma ha mostrato una superiorità sorprendente con l'ala mobile aperta con un picco di velocità di 329 km/h.

La Ferrari ha svolto un turno diverso rispetto a Milton Keynes: i due piloti hanno esplorato le tre mescole a disposizione passando dalle hard alle soft passando per le medie con buone indicazioni dando la sensazione che la delusione del Messico possa essere messa alle spalle.

Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto in 1'11"857 a soli 4 millesimi da Sergio Perez rivelando una F1-75 competitiva nel giro secco. Carlos Sainz, con il motore nuovo (si tratta del sesto V6 stagionale che paga 5 posizioni in griglia di partenza del GP di domenica) è quarto staccato di 186 millesimi dalla vetta.

Lo spagnolo, su una pista corta come quella di Interlagos, è riuscito a controllare Lewis Hamilton di appena 1 millesimo: l'inglese ha lavorato molto con la gomma media e poi nel primo tentativo con le soft è stato protagonista di un bloccaggio a ruote fumanti, migliorando nel secondo run.

Il sette volte campione del mondo è seguito dal compagno di squadra George Russell con un margine di 15 millesimi. La W13 sembra in grado di fare bella figura anche in Brasile e la Ferrari deve stare attenta alle frecce d'argento.

Il primo degli altri è Sebastian Vettel con l'Aston Martin che paga solo tre decimi alla vetta, mentre Lance Stroll non è andato oltre il 14esimo posto con un distacco di sette decimi dal quattro volte campione del mondo, in grande spolvero su una pista che gli piace molto.

Dietro al tedesco c'è un altro germanico: Mick Schumacher ha dato una bella unghiata nel giro secco con la Haas: il figlio del Kaiser che è sulla graticola per sapere se avrà ancora un futuro in F1 ha ridicolizzato Kevin Magnussen solo 16esimo a otto decimi da Mick. Il danese ha pagato un errore, ma la spaziatura fra i due piloti di Steiner è davvero grande.

La top 10 è completata da Valtteri Bottas in forma con la Alfa Romeo davanti a Pierre Gasly con la migliore AlphaTauri.

Fernando Alonso con l'Alpine è 11esimo, mentre Esteban Ocon è 13esimo. Fra i due piloti di Enstone si è infilato Alex Albon con la Wlliams, mentre Nicholas Latifi con l'altra FW44 ha chiuso in 17esima piazza. Una volta tanto non è in coda alla lista dei tempi.

Lando Norris, debilitato da un'intossicazione alimentare, è riuscito a completare la sessione con la McLaren: l'inglese ha cercato di prendere confidenza con la MCL36, facendo comunque meglio di Daniel Ricciardo ultimo degli ultimi. Lando ha fatto prendere uno spavento a Sainz perché è rimasto a metà strada in un punto ad alta velocità mentre arrivava lo spagnolo: manovra pericolosa.

Guanyu Zhou è 18esimo con la seconda Alfa Romeo davanti a Yuki Tsunoda poca a suo agio con la AT03. Il tempo delle parole è già finito: alle 20:00 ci sono le qualifiche petr definire la griglia della Sprint Race di domani...