F1 | Interlagos, Libere 1: due Ferrari davanti, Sainz è leader

Due Ferrari davanti a tutti nell'unica sessione di prove libere del GP del Brasile, in vista delle qualifiche che si disputeranno nel tardo pomeriggio. Carlos Sainz è stato il più veloce con il tempo di 1'11"732 ottenuto con le gomme soft. Lo spagnolo ha preceduto di 108 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc. Il monegasco ha abortito il primo tentativo per il sottosterzo e nel secondo giro è arrivato vicino all'iberico. I tifosi del Cavallino possono essere contenti, ma non c'è troppo da gioire perché Red Bull e Mercedes hanno scelto di non usare un treno di rosse, preferendo tenerle per le qualifiche.

Il livello, infatti, viene dato da George Russell che con la Mercedes ha colto un ottimo 1'11"865: l'inglese è arrivato a soli 25 millesimi da Sainz disponendo di una gomma media che dovrebbe pagare un gap di quasi mezzo secondo. Il dubbio, dunque, è che la Ferrari non abbia raggiunto prestazioni monstre. La conferma di questa analisi arriva dalle McLaren, penultima con Lando Norris e ultima con Oscar Piastri. Non facciamo condizionare dalla posizione nella tabella dei tempi, perché Oscar era risultato il più veloce nei primi due settori della pista, prima di rientrare ai box e non chiudere la tornata: la sensazione è che il team di Woking abbia voluto valutare il potenziale della MCL60 nei tratti guidati, risparmiando un giro di rientro. La stessa strategia è stata usata da Norris, dando la sensazione che le vetture papaya possano essere competitive.

Le due Red Bull non hanno mai provato il giro secco e, anzi, hanno impostato il lavoro sulle gomme hard facendo una simulazione di gara per il GP di domanica: Max Verstappen ha chiuso 16esimo, mentre Sergio Perez è 18esimo a tre decimi dal campione del mondo. Il team di Milton Keynes ha cercato l'assetto migliore con il carico di benzina, per evitare gli errori nelle scelte di delibera fatti l'anno scorso. Anche Lewis Hamilton si è dedicato alle bianche (dopo un breve passaggio sulle gialle): la Mercedes ha diversificato il programma fra i due piloti, lasciando a Lewis il compito di trovare il passo per la gara. Il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con una foratura lenta che ha colpito anche Fernando Alonso con l'Aston Martin, mentre Verstappen si era lamentato del sedile fissato male a inizio turno e poi ha accusato un piccolo calo di motore. Niente di preoccupante, comunque.

Con i top impegnati a nascondersi c'è stato spazio per mettersi in mostra fra i comprimari: è spuntata la Haas che ha portato Nico Hulkenberg in quarta posizione a 196 millesimi da Sainz, mentre Kevin Magnussen ha chiuso la top ten, preceduto da Logan Sargeant con la Williams. Il tedesco di Gunther Steiner è finito sotto osservazione per uno strano sfioramento con la McLaren di Lando Norris mentre era impegnato in un giro veloce: le vetture si sono appena toccate con le ruote, ma l'episodio è rimasto piuttosto oscuro e inspiegabile.

Quinta posizione per Alex Albon con la migliore Williams (gomma media), davanti all'Aston Martin di Lance Stroll (con le hard), seguono Pierre Gasly con l'Alpine settimo e Guanyu Zhou con la migliore Alfa Romeo.

L'AlphaTauri ha Yuki Tsunoda 13esimo, subito davanti a Daniel Ricciardo che si tira dietro ESteban Ocon con la seconda Alpine. Le squadre hanno rimescolato molto le carte, non mostrando il vero potenziale: hanno capito che in un weekend con il format scandito dalla gara Sprint è meglio cercare di usare un solo treno di gomme conservando le mescole pià morbide per le classifiche. Non tutti hanno seguito questa filosofia, dando conto alle previsioni meteo che danno pioggia per le qualifiche. Scopriremo chi l'ha azzeccata...