F1 | Inflazione e budget cap, Brawn promette soluzioni

Lo scorso anno la Formula 1 ha dovuto fare i conti con l’introduzione del budget cap, un limite di spesa che ha consentito ai team di avere a disposizione un totale di 145 milioni di dollari da spendere nell’intero 2021.

Questa cifra è stata portata a 140 milioni di dollari in questa stagione, ma l’imprevista impennata dei costi di molti elementi inclusi nel budget cap ha reso ancora più complicato per le squadre di vertici riuscire a non sforare il tetto senza compromettere lo sviluppo delle monoposto.

Alcuni team hanno spinto per un aumento del limite di spesa o per differenti correttivi, mentre altri hanno sperato che non si modifichino le regole a stagione in corso.

Ross Brawn si è detto consapevole del problema ed ha ammesso che la discussione sarà tra gli argomenti che verranno trattati martedì nella F1 Commission che si terrà a Londra.

“Penso che qualcosa vada rivisto perché quando queste regole sono state ideate l’inflazione era relativamente bassa e prevedibile a differenza di adesso”.

“Se guardiamo ai tassi di inflazione che si applicano alle imprese come un team di F1, si può notare come l’energia e le materie prime abbiano dei costi notevolmente elevati al momento. Credo che una soluzione sia in arrivo su questo punto”.

Tra i sostenitori di una riforma c’è Andreas Seidl. Il team principal della McLaren si è detto contento dell’entrata in vigore del budget cap, ma ha chiesto un adeguamento del tetto di spesa alla luce dell’inflazione.

“Nonostante il nostro team voglia proteggere il budget cap, credo che in circostanze speciali come quelle attuali sia necessario essere aperti al dialogo e mettere in campo tutte le misure doverose”.

Andreas Seidl, McLaren Photo by: Erik Junius

“Questo è il punto in cui ci troviamo al momento nelle nostre discussioni. Quando accadono cose impreviste a stagione in corso è preferibile cercare di trovare una soluzione”.

Tra chi, invece, non vuole modifiche all’attuale tetto di spesa c’è il boss dell’Alfa Romeo Sauber, Fred Vasseur.

“Non si possono cambiare i regolamenti ogni fine settimana perché una squadra vuole spendere di più per lo sviluppo o perché le loro vetture sono in sovrappeso o per altri motivi”.

“Ci sono delle regole e ci si deve attenere a queste. Perché non possiamo pensare all’impatto dell’inflazione in futuro? Al momento abbiamo un accordo firmato da tutti e dobbiamo semplicemente seguire le regole”.