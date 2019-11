Indiscrezione: è stata la Haas a votare contro i mini-GP?

Cresce l’attesa per il GP degli Stati Uniti della prossima settimana. Il giorno cruciale pare sia il giovedì 31 ottobre, ultimo giorno utile per approvare il regolamento 2021. FIA e Liberty Media hanno lavorato molto intensamente per dare una nuova impronta alla F1 del futuro che prenderà corpo quando sarà approvato il nuovo Patto della Concordia.

A dispetto di quanto qualcuno è andato dicendo i cambiamenti saranno molto più importanti di quanto si è voluto far credere, nonostante la forte opposizione delle squadre e, in particolare, dei top team.

Oltre alla revisione delle regole tecniche che introdurranno di nuovo le monoposto a effetto suolo, dando un taglio netto alla generazione di macchine dotate di fondo piatto e scalino, ci sarà una vera rivoluzione nella governance della F1 con un sistema decisionale più elastico che potrà ridurre i tempi dei cambiamenti perché non servirà più l’unanimità dei votanti.

Sarà rivista anche la distribuzione dei proventi e sarà introdotto il budget cap che imporrà una riduzione dei costi con un limite di spesa di 175 milioni di dollari. Lo scenario, quindi, è destinato a mutare, ma tutti sono molto restii a parlare e fare anticipazioni perché ci sono ancora aspetti che potranno essere negoziati.

Liberty Media aveva proposto di introdurre una mini gara al sabato al posto delle qualifiche in tre appuntamenti del mondiale 2020 per sperimentare un qualcosa di nuovo al Paul Ricard, Spa e Sochi. L’idea, che era stata inizialmente approvata dai team, è stata bocciata in fase di votazione perché è mancata la necessaria unanimità.

Dalle indicazioni che erano filtrate era emerso che sarebbero state genericamente due squadre inglesi a votare contro, mentre a essere determinante pare sia stata la Haas. Magari per fare piacere alla Ferrari?