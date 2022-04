F1 | Incredibile Ferrari: anche Sainz è scivolato sulla striscia nera!

Carica lettore audio

Il diavolo fa le pentole e non i coperchi: Motorsport.com ha spiegato ieri come la partenza di Charles Leclerc nel GP dell’Emilia Romagna sia stata condizionata da una striscia di asfalto bituminosa che con la pioggia copiosa caduta prima della gara ha reso la piazzuola terribilmente scivolosa.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si toglie le galosce prima di entrare in macchina Photo by: Giorgio Piola

La segnalazione ci è venuta dal nostro Giorgio Piola che ha vaticinato in una telefonata alla redazione il rischio di perdere grip al via, visto che proprio il giornalista ligure ha rischiato di cadere mentre stava inquadrando le galosce di Charles Leclerc mentre stava salendo in macchina.

Il monegasco, poi, ha effettivamente pattinato allo spegnimento dei semafori rossi e si è trovato quarto alla fine del primo giro dietro alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez e anche alle spalle della McLaren di Lando Norris.

L'aspetto curioso è che il filmato pubblicato da F1 su Instagram evidenzia come anche Carlos Sainz abbia patito il passaggio sulla piazzuola di Leclerc: il video ci conferma che lo spagnolo non ha avuto un avvio lento, i frame ci indicano che il madrileno era davanti a Lando Norris fino a quando non è arrivato alla famigerata striscia nera, dove ha perso grip, magari cambiando marcia.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Erik Junius

Quell’oscura striscia nera sull’asfalto si è rivelata nefasta per la pessima partenza di entrambe le Ferrari nel GP dell’Emilia Romagna? È verosimile come ci ha confermato un’autorevole figura del Cavallino rampante. Scommettiamo che d’ora in poi ci sarà qualcuno della squadra di Maranello che andrà a supervisionare le piazzuole di partenza perché non si ripeta la sorpresa di Imola?