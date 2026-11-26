Ultime notizie

Formula 1 Qatar

F1 | Incontro FIA-piloti: perché la penalità a Leclerc in Messico ha spinto a chiedere sanzioni più severe

Venerdì sera in Qatar i piloti incontreranno la FIA per rivedere le linee guida sui duelli in vista del 2027 e, soprattutto, le sanzioni, giudicate a volte troppo leggere, come nel caso di Leclerc in Messico quandò tagliò la chicane prendendo la testa della corsa.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 26 nov 2026, 17:41

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Spesso il Qatar è stato un appuntamento molto importante per i piloti, non tanto per la corsa in sé, ma piuttosto per discutere di come modificare le linee guida sui sorpassi e le penalità in vista della stagione successiva. Così sarà anche quest’anno, perché venerdì sera in Qatar i piloti si riuniranno in un incontro con la FIA proprio per discutere di alcuni episodi che hanno fatto discutere nelle ultime gare.

In questo senso, avere dei commissari permanenti il prossimo anno, come annunciato dalla FIA durante la scorsa settimana, sarà un primo passo per trovare quella costanza nei giudizi e nelle sanzioni che, a volte, proprio per questa alternanza negli steward è sembrata variare. Di base, le linee guida sono scritte in maniera molto precisa proprio per questo, ma non possono coprire tutti gli scenari.

A volte, quindi, possono nascere delle situazioni che si prestano a più interpretazioni e, per quanto ci si riferisca sempre ad episodi passati, ci possono essere delle piccole differenze che portano a un giudizio differente. Ma ciò che non sta piacendo ai piloti è come certe sanzioni date in questa stagione non siano state abbastanza severe, come quella di Charles Leclerc in Messico.

Partenza della gara

Foto di: Eric Le Galliot

“Onestamente sono fiducioso. Di recente, questi incontri e anche la FIA è stata molto più collaborativi e aperti. Avete visto la notizia dell'altro giorno sui commissari permanenti, quindi negli ultimi mesi e nelle ultime settimane le cose sono state più semplici da questo punto di vista”, ha detto Carlos Sainz alla vigilia del Gran Premio del Qatar, parlando anche in qualità di direttore della GPDA.

“Ci limiteremo a fornire il nostro feedback su alcuni episodi. Penso al trittico Austin-Messico-Brasile, dove ci sono state alcune decisioni piuttosto particolari, diciamo così, in materia di penalità. Molti di noi non erano d'accordo o comunque non condividevano quella interpretazione [degli steward]. Oggi daremo il nostro punto di vista, loro lo prenderanno in considerazione e ne terranno conto”.

Sul tavolo c’è proprio il tema delle penalità. Ci sono stati episodi che hanno scontentato i piloti perché le sanzioni non sono state ritenute sufficientemente severe non tanto solo per l’episodio in sé, ma anche per quali sono state le ricadute sulla gara. Uno degli episodi in questione è quello di Leclerc in Messico, quando ha tagliato curva 4 e 5 prendendo la testa della corsa.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Prima della gara, la FIA aveva pubblicato delle linee guida molto chiare su quale avrebbe dovuto essere il comportamento dei piloti in caso di taglio, quindi restituire la posizione entro un certo lasso di tempo, pena una sanzione. Dato che alle sue spalle, nel frattempo, era salito in seconda posizione Verstappen, Leclerc aveva deciso di mantenere la testa della corsa, subendo però una penalità.

Tuttavia, quella che sulla carta avrebbe dovuto essere una sanzione di dieci secondi, complici i fattori mitiganti (come il fatto che fosse il primo giro e il lungo di Hamilton stesso), hanno portato i commissari a ridurre la penalità a cinque secondi. Una scelta che alla fine non ha convinto tutti perché, proprio per evitare queste genere di tagli, i piloti avevano chiesto delle sanzioni severe.

C’è però anche un altro tema in ballo: il modo in cui è stata applicata la sanzione. Nel caso specifico, le linee guida indicavano come o si restituisse la posizione o si prendesse la penalità (da scontare poi alla prima occasione utile durante il pit stop), ma è logico che prendere la testa della corsa dà la chance di girare in aria pulita, quindi dovendo effettuare meno lift and coast per gestire le temperature.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Non è un caso che, come confermato da Sainz, questo sarò uno degli episodi di cui si discuterà in Qatar per trovare una linea che possa mettere tutti d’accordo: “Credo che probabilmente tutti concordino sul fatto che la penalità [a Leclerc] non sia stata sufficientemente severa”, ha confermato lo spagnolo, per poi aggiungere che servirà rivedere il regolamento per applicare certe correzioni.

“Per quanto riguarda il modo in cui vorranno applicare la sanzione o modificare l'approccio, dovranno rimettere mano al regolamento e trovare una soluzione per il prossimo anno”, ha poi aggiunto Sainz. Tra le idee sul tavolo per i piloti c'è anche la considerazione che, in certe situazioni, non ci dovrebbe essere una penalità, ma piuttosto un provvedimento che spinga subito i piloti a scambiare le posizioni.

"Ci sono alcuni episodi che mi vengono subito in mente. Quello di George ad Austin [sempre di 5 secondi], quello di Oscar in Messico, per quanto mi riguarda, contro Lindblad. Il caso di Charles in Messico, con quei cinque secondi di penalità. Credo che molti piloti direbbero che, in situazioni del genere, dovrebbe esserci un provvedimento più netto, come un ordine della FIA di restituire la posizione", ha spiegato Alex Albon.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Haas, il "caso" Bearman ha un lieto fine: ufficiale il rinnovo anche per il 2027



Formula 1



Formula 1



Qatar



8 h



F1 | Haas, il "caso" Bearman ha un lieto fine: ufficiale il rinnovo anche per il 2027





F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team



Formula 1



Formula 1



Qatar



23 h



F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team





F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027

Ultime notizie





F1 | Incontro FIA-piloti: perché la penalità a Leclerc in Messico ha spinto a chiedere sanzioni più severe



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 min



F1 | Incontro FIA-piloti: perché la penalità a Leclerc in Messico ha spinto a chiedere sanzioni più severe





MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



17 min



MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"





F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



33 min



F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”





MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



51 min



MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti