F1 | In vendita la Ferrari di Schumacher di Suzuka 1998

Questo telaio della F300 ottenne anche la Pole Position e il secondo posto al Gran Premio del Lussemburgo svoltosi al Nurburgring, ma soprattutto corse in Giappone, col tedesco che doveva recuperare 4 punti ad Hakkinen.

Schumacher centrò la Pole, ma al giro di formazione stallò e si ritrovò a dover partire in fondo allo schieramento.

Nonostante una grandissima rimonta, alla fine fu costretto al ritiro a causa del cedimento di una gomma dovuto a detriti che erano sparsi sul tracciato dopo una precedente collisione tra altri concorrenti.

Questo consegnò ad Hakkinen il suo primo titolo di Campione del Mondo.

"Prima di tutto voglio congratularmi con Mika Hakkinen e la sua squadra - disse Schumacher - Sono andati meglio durante tutta la stagione e quindi meritano il titolo. Penso che non abbiamo perso questo campionato a Suzuka, ma nelle prime fasi della stagione, quando eravamo troppo indietro".

"Non mi sento troppo deluso, perché penso che la squadra può essere orgogliosa di ciò che abbiamo raggiunto in questa stagione. Mi sento triste per i ragazzi del team, perché tutto il loro duro lavoro non è stato ripagato alla fine. Il motore è andato in stallo perché la frizione non si è staccata, e non so perché. Tutto il lavoro di questo fine settimana è stato quindi sprecato perché ho dovuto partire dalle retrovie".

"I primi due giri sono stati divertenti. Tutti gli altri piloti sono stati molto corretti e non hanno cercato di rendermi la vita difficile. Non mi aspettavo l'esplosione di una gomma posteriore, visto che avevo avuto già problemi con l'anteriore, che causava molte vibrazioni".