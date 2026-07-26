F1 | In Ungheria Norris firma la prima vittoria stagionale. Max e Antonelli a podio. Ferrari delude

La McLaren si iscrive all'albo dei vincitori della stagione 2026 di Formula 1. Lando Norris ha firmato oggi una delle sue vittorie più belle della carriera, trionfando con forza perentoria al Gran Premio di Ungheria.

Il successo all'Hungaroring è arrivato nonostante una partenza che ha visto Oscar Piastri approfittare di un via buono ma non eccellente del campione del mondo in carica e nonostante una McLaren che ha deciso di coprire la strategia Ferrari, lasciando potenzialmente aperta la beffa pensata dalla Mercedes con Andrea Kimi Antonelli, il quale ha pensato alla singola sosta per quasi 55 giri.

Per Norris la sublimazione di una prima metà di stagione in cui è stato in grado di fare cose eccellenti, pur senza apparire a causa di una MCL40 distante dalle rivali più forti. Grazie alle novità introdotte in Ungheria, le monoposto papaya hanno trovato competitività e Norris ne ha subito beneficiato, portando a casa la vittoria risultando il pilota mediamente più veloce in pista.

Al giro 56, però, il sogno della McLaren di firmare una doppietta è svanita. Oscar Piastri, in testa fino al giro 40, è stato costretto al ritiro a causa di un guasto sulla sua MCL40. Dalla cameracar, sembra che a cedere sia stato il cambio. Piastri, partito alla grande e in testa dopo la prima curva, è stato letteralmente beffato dalla scelta della McLaren di rimetterlo in pista nel traffico dopo il secondo pit stop, ma anche dalla manovra di Carlos Sainz, che in curva 3 lo ha colpito all'anteriore mentre era in lotta con una Haas.

Se l'australiano avesse chiuso la gara al secondo posto, avremmo probabilmente assistito a un post gara intenso da parte di Piastri. Il ritiro ha probabilmente raffreddato i bollenti spiriti interni.

Con il ritiro di Piastri, Max Verstappen ha ereditato il secondo posto e, per come si era messo il fine settimana, è quasi da considerare un miracolo sportivo. "Non bisogna parlare di degrado gomme, ma di degrado della macchina", aveva detto l'olandese al termine delle qualifiche di ieri. Oggi, invece, si è trovato a portare a casa un risultato clamoroso per le difficoltà avute, tra le solite cambiate e un assetto tutt'altro che vicino alle sue preferenze.

Completa il podio un Andrea Kimi Antonelli che può sì recriminare per la penalità ricevuta ieri, ma dall'altra parte può sorridere, perché il terzo posto finale gli consente di ampliare ulteriormente il suo vantaggio nel Mondiale Piloti su Lewis Hamilton - oggi quinto anche per via di 5 secondi di penalità per velocità troppo alta in pit lane nel suo ultimo pit stop - e sul compagno di squadra George Russell.

A tal proposito, il britannico della Mercedes ha visto andare in fumo la possibilità di portare a casa un risultato migliore partendo male. Sembra che l'antistallo sia intervenuto poco dopo il via, facendo perdere l'abbrivio alla W17 numero 63. Russell si è trovato 21esimo e ha così dovuto rimontare, chiudendo alla fine settimo dietro alla Red Bull di Isack Hadjar, sesta alla fine.

Gara sotto tono per la Ferrari. La brutta partenza di Charles Leclerc e quella non certo brillante di Lewis Hamilton hanno di fatto tarpato le ali alla Rossa, che sperava di recuperare posizioni partendo con gomme Soft (rispetto alle Medium di tutti gli altri i piloti di vertice). A quel punto, sebbene con le medie siano state vicine ai primi, per la Ferrari la gara è parsa in salita.

Fino al ritiro di Piastri, però, Hamilton si è trovato in zona podio. La scelta del team è stata quella di richiamarlo per montare le Soft, ma così facendo ha perso in pista sia la posizione su Max Verstappen che quella su Kimi Antonelli. La penalità di 5 secondi ha fatto poi il resto, consentendo a un Charles Leclerc mai realmente competitivo a tal punto per lottare per il podio a superarlo e a chiudere quarto.

Ancora un doppio arrivo a punti per la Racing Bulls grazi all'ottavo posto di Liam Lawson e al decimo di Arvid Lindblad. Le VCARB 03 si confermano eccellenti anche su piste dove la velocità di punta conta relativamente. Merita un applauso anche Nico Hulkenberg, che porta per la prima volta la sua Audi R26 a punti in questa stagione e rompe l'incantesimo che lo ha visto sino a ora fuori dalla Top 10. Per la Casa tedesca un'altra iniezione di fiducia dopo i buoni punti presi in precedenza da Gabriel Bortoleto, oggi 11esimo.

Gara difficile per l'Alpine, con Pierre Gasly 12esimo e Granco Colapinto solo 15esimo. Tra le due A526 ecco la sorpresa di giornata, ovvero le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Le verdone in specifica B hanno chiuso rispettivamente 13esima e 14sima, mostrando un deciso passo avanti rispetto alle prime 10 gare di questa stagione.

Chi invece continua a faticare sono Haas e Williams, diventati in questo fine settimana il terzultimo e penultimo team in pista. Ocon, Albon, Sainz e Bearman hanno lottato tra loro, in un momento complesso per entrambe le squadre. Il britannico che è sotto contratto con la Ferrari ha chiuso 19esimo e ultimo, considerando il ritiro di Piastri e quello delle due Cadillac.

A tal proposito, oggi per il team statunitense è suonato l'ennesimo campanello d'allarme per ciò che riguarda il raffreddamento dei freni e la solidità delle componenti. Valtteri Bottas si è fermato in pit lane con il freno anteriore sinistro in fiamme, mentre Sergio Perez ha fermato la sua macchina qualche giro più tardi a causa di un cedimento di una sospensione. Non un bel segnale per un team che in questa settimana aveva annunciato di avere risolto entrambi i problemi.