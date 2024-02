F1 in lutto: è morto Wilson Fittipaldi. Aveva 80 anni

Proprio durante l'ultima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 che si è tenuta ieri a Sakhir, in Bahrain, il Circus iridato ha ricevuto una brutta notizia. Wilson Fittipaldi, ex pilota di Formula 1 e proprietario di team, è morto all'età di 80 anni.

Il fratello maggiore del due volte campione del mondo Emerson e padre del pilota di F1 e Indycar Christian era malato da tempo.

Era ricoverato in ospedale dal giorno di Natale, che era anche il suo compleanno, dopo essersi quasi soffocato con un pezzo di carne. I familiari non sono riusciti a liberare le vie respiratorie, provocando un arresto cardiaco.

Nato a San Paolo, in gioventù ha guidato una grande varietà di auto, incoraggiato dal padre e figura chiave delle corse brasiliane Wilson Fittipaldi Sr.

Nel 1966 ha avuto un breve periodo iniziale in Europa in F3, ma è stato il fratello minore Emerson ad avere un impatto reale quando è andato nel Regno Unito nel 1969, arrivando in F1 con il Team Lotus l'anno successivo.

Wilson si trasferì a tempo pieno in Europa nel 1970, approfittando del successo di Emerson. Quell'anno corse in F3 contro avversari del calibro di Niki Lauda e James Hunt, vincendo una gara del campionato britannico e un paio di eventi extra-campionato.

All'inizio del 1971, fece il suo debutto in F1 con una vettura del Team Lotus al fianco di Emerson nel GP d'Argentina, che non faceva parte del campionato.

Quell'anno passò anche in F2 con una Lotus del Team Bardahl. Ottenne punti in sei occasioni, in particolare un terzo posto a Hockenheim, e si classificò sesto in campionato in un gruppo che comprendeva piloti del calibro di Ronnie Peterson e Carlos Reutemann.

Wilson Fittipaldi, Brabham BT37 Ford Photo by: David Phipps

Questo lo spinse ad accasarsi nel team Brabham F1 di Bernie Ecclestone nel 1972, come compagno di squadra di Graham Hill. Terzo nella gara non di campionato a Interlagos, poi un settimo posto in Spagna e in Germania, ma fu un anno generalmente deludente.

Rimase con la Brabham nel 1973, facendo un'ottima gara a Monaco prima di ritirarsi e ottenendo quelli che saranno gli unici punti della sua carriera con un sesto posto in Argentina e un quinto al Nurburgring. Continuò a gareggiare anche in F2 nel 1972-73.

La sua unica apparizione nel 1974 fu con la Brabham in una gara non di campionato a Brasilia, prima di lasciare la F1 per mettere insieme una propria squadra in Brasile.

La Copersucar, che prende il nome dall'azienda produttrice di zucchero che sponsorizza la squadra, arrivò sulla griglia di partenza nel 1975, ma la prima vettura non è competitiva e il suo miglior risultato fu il 10° posto nel GP degli Stati Uniti.

Wilson Fittipaldi, Copersucar-Fittipaldi FD3 Photo by: David Phipps

Nonostante la mancanza di competitività della squadra, Wilson convinse Emerson a lasciare la McLaren e a unirsi a lui nel 1976, mentre lui stesso si ritirava dalla guida per gestire la squadra.

Seguirono diversi anni di difficoltà, ma il secondo posto di Emerson nella gara di casa nel 1978 fu un primo momento di gloria. La fusione con la Wolf per il 1980 vide il futuro campione del mondo Keke Rosberg unirsi alla squadra come secondo pilota, mentre quell'anno diede un primo lavoro in F1 al laureato Adrian Newey. Emerson si ritirò alla fine della stagione 1980 e la squadra chiuse due anni dopo.

L'anziano Fittipaldi tornò in pista nel 1982 e partecipò a gare di stock car locali, dedicandosi anche alla gestione della carriera del figlio Christian, che guidò in F1 dal 1992 al 1994 prima di dedicarsi agli Stati Uniti.

Padre e figlio hanno anche vissuto grandi momenti insieme, trionfando nella tradizionalissima Milhas Brasileiras nel 1994, evento creato da Wilson Fittipaldi Sr. Nel 2008 ha condiviso una Porsche con Emerson in eventi GT brasiliani.

Nel 2020 Fittipaldi cadde a casa sua e, a causa della conseguente perdita parziale delle funzioni neurologiche, venne portato in ospedale, dove gli fu diagnosticata un'emorragia cerebrale. Fu sottoposto a un intervento chirurgico per correggerla e fu dimesso pochi giorni dopo.

Nonostante le sue cattive condizioni di salute, è rimasto attivo sui social media e agli eventi motoristici, ed era presente nel paddock del GP di San Paolo di F1 dello scorso anno.