F1 | Imola: via all'organizzazione del GP, ma Qatar e Abu Dhabi (per ora) non si fermano. Ecco perché...

C’è solo un punto fermo: il mondiale di F1 si concluderà il 6 dicembre. Tutto il resto è ancora molto per aria. Più passano i giorni e meno chiara diventa la situazione. I promotori del GP del Qatar (in programma il 29 novembre) e del GP di Abu Dhabi procedono nell’organizzazione dei rispettivi appuntamenti in calendario come se il quadro geopolitico nel Golfo si fosse stabilizzato, mentre ogni giorno nell’area Medio Orientale si registrano forti fibrillazioni che sempre più direttamente rischiano di coinvolgerci.

Almeno otto petroliere iraniane sono state colpite nello Stretto di Hormuz e questo, assieme all'acuirsi della crisi tra Houthi e Arabia Saudita, visto che i miliziani yemeniti hanno centrato con un drone un caccia Eurofighter italiano che era nella base aerea saudita King Fahd a Ta'if, dove si trovano gli uomini del nostro contingente impegnati nell'operazione Task Force Arabia, a difesa dei Paesi partner del Medio Oriente.

La logica prevederebbe che le due gare di fine campionato vengano cancellate per un’oggettiva mancanza di sicurezza, ma, soprattutto, ad Abu Dhabi non sono disposti a rinunciare all’appuntamento di chiusura del mondiale.

Liam Lawson, Racing Bulls, a Imola nel 2025 con alle spalle la collina della passione Foto di: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Dunque, c’è una fase di stallo che rende le cose molto complicate. Sappiamo che tutte le squadre, per non saper leggere né scrivere, hanno prenotato gli hotel per il weekend del 6 dicembre a Imola, all’Enzo e Dino Ferrari hanno messo in moto l’organizzazione di quello che sarà il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

In sostanza, nessuno fa la prima mossa per sbloccare la situazione: i promotori arabi assicurano che disputeranno i loro eventi in piena sicurezza per cui non sarebbero giustificate le preoccupazioni occidentali. Liberty, invece, non può permettersi che la F1 possa essere coinvolta anche solo indirettamente in una zona di conflitto, ma annullare le gare emiratine porterebbe a dover riconoscere loro delle pesanti penali che sono nei contratti.

È in corso un gioco delle parti: a Monza sembrava che la dead line fosse prossima e, invece, si arriverà fino ai primi giorni di ottobre prima di prendere una decisione, nella speranza che l’intricata matassa possa sbrogliarsi senza conflittualità, ma per effetto dei fatti di cronaca.

A Motorsport.com risulta che alcune Case, non solo della F1 ma anche della MotoGP, avrebbero già comunicato (o lo starebbero per fare) ai loro team di non dirigersi nelle zone a rischio, perché ci sarebbe il rischio di non avere le indispensabili coperture assicurative per il personale in trasferta e il materiale spedito.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Foto di: Franco Nugnes

Stando alle indiscrezioni per alcuni brand sarebbe già scattato anche il divieto di transito aereo sulle aree non sicure, complicando la logistica dei movimenti dei team con un extra budget che non era certo nei piani di inizio stagione.

Nessuno è disposto a fare il primo passo che sblocchi la partita e il tempo diventa un elemento importante per raggiungere un risultato. In verità c’è chi si augura che ci possa essere un intervento governativo a rompere lo stallo. Il Foreing Office, per esempio, potrebbe vietare ai cittadini britannici di raggiungere certe località dove non potrebbe essere garantita la sicurezza. La maggior parte delle squadre di F1 sono inglesi e il blocco sarebbe immediato per tutto il Circus.

Chi, però, non ha tempo è Imola: all’Enzo e Dino Ferrari hanno attivato la macchina organizzativa, nella consapevolezza che la disputa di un GP a inizio dicembre imporrà dei forti limiti. La capienza delle tribune, per esempio, non potrà essere quella record dello scorso anno, perché in alcune zone del tracciato non si potranno montare le gradinate per l’instabilità del terreno. Ed è allo studio un inedito piano dei parcheggi che eviterebbe di lasciare le vetture nel fango, portando tutti i mezzi su asfalto: gli allacci al paddock e alle tribune verrebbe servito da navette.

Il promotore dell’appuntamento, che dovrebbe portare Kimi Antonelli alla conquista della sua prima corona iridata con la Mercedes, sarà l’ACI Italia. Geronimo La Russa in collaborazione con il sindaco di Imola, Marco Panieri, e le istituzioni locali faranno in modo che Formula Imola possa gestire il GP più tribolato dell’anno.

Saltata l’ipotesi di rinominare la gara come GP del Qatar o di Abu Dhabi, come genialmente è riuscito a fare Stefano Domenicali portando il GP del Bahrain a Sepang in Malesia per il 4 ottobre, non si esclude che il main sponsor (Ethiad?) venga girato da uno dei due promotori arabi per dare visibilità a chi aveva già un accordo.

Come si può capire il quadro è terribilmente complesso con tante sfumature che rendono difficile ogni trattativa, specie se i fatti di cronaca possono modificare lo scacchiere da un momento all’altro. Imola, intanto, deve farsi trovare pronta alla chiamata...