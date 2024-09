F1 | Imola: tre milioni di lavori per ammodernare l'autodromo

Imola si prepara a cambiare faccia, per essere in linea con gli eventi internazionali, la F1 piuttosto che il WEC. Sono stati approvati i lavori di ammodernamento dell'Enzo e Dino Ferrari con una serie di interventi per un investimento di oltre tre milioni di euro.

Il Comune di Imola ha approvato una nuova delibera per il potenziamento dell'autodromo: si tratta di un intervento cofinanziato con un contributo straordinario dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della Legge di stabilità 2024.

Rendering dei tre nuovi box che verranno costruiti a Imola dopo le Finali Mondiali Ferrari Foto di: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro, di cui 2,2 milioni di euro assegnati dalla Regione per il triennio 2024-2026. Si darà il via alla realizzazione dei lavori del primo lotto per la sopraelevazione del corpo box dell'autodromo per ampliare l'area del Paddock Club, seguendo le richieste di F1, in quello che è un impegno che può partare verso la trattativa per un rinnovo di contratto che scade a fine 2025.

Se l'edizione 2026 del GP dell'Emilia Romagna è data quasi per scontata come "indennizzo" dell'alluvione 2023, il prolungamento dell'accordo sarà anche possibile se l'impianto saprà adeguarsi agli standard che la F1 richiede.

Il progetto, in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, porrà un'attenzione particolare ai temi dell'efficienza energetica e dell'implementazione di nuove tecnologie all'interno del complesso. L’attuazione dell'intervento sarà affidata, mediante un accordo di cooperazione, al CON.AMI, in qualità di concessionario del Polo Funzionale dell’Autodromo.

Subito dopo le Finali Ferrari Mondiali inizieranno anche i lavori per l'allungamento del corpo dei box con la costruzione di tre nuovi garage e della terrazza di ospitalità per un importo pari a circa 970.000 Euro. Questo blocco di interventi sarà completato nella primavera del 2025: tutto sarà pronto per la disputa della gara del WEC, visto che il campionato mondiale endurance è entusiasta di tornare in riva al Santerno dopo il successo riscontrato con l'edizione di quest'anno.