F1 | Imola, Libere 3: ci sono due McLaren davanti alle Ferrari

Due McLaren davanti, seguite dalle Ferrari. Poi la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen. Questa fotografia della terza sessione delle prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non esprime i reali valori. L'uscita di Sergio Perez finito di muso contro le protezioni all'uscita della Variante Gresini ha bloccato pochi minuti prima della bandiera a scacchi la simulazione della qualifica. Solo Oscar Piastri era riuscito a chiudere la sua prestazione con la MCL38 ottenendo un 1'15"529 che è già arrivato a un decimo dal record della pista.

La McLaren ha confermato l'ottima forma con il secondo tempo ottenuto da Lando Norris: l'inglese è stato il primo a ripartire dopo la bandiera rossa causata da Perez ed è riuscito a completare un giro a tre decimi dal compagno di squadra, non avendo avuto il tempo di preparare le gomme. La macchina "papaya" sarà certamente in lizza per la pole position, ma non è dato sapere dove bisogna collocare le Ferrari.

Carlos Sainz e Charles Leclerc erano agevolmente primo e secondo prima che iniziassero le danze per il giro secco e la FP3 venisse bloccata per la "nasata" di Perez. La SF-24 Evoluzione sembra in perfetta forma, per cui anche le rosse potranno dire la loro anche se i piloti del Cavallino risultano staccati di mezzo secondo dalle McLaren.

Quinta posizione per George Russell con la Mercedes: l'inglese ha patito ancora un forte bottoming, ma si è portato dietro alle Ferrari, mentre Lewis Hamilton non ha ancora trovato il bilanciamento e ha concluso al 17esimo posto con un distacco di quasi un secondo dal compagno di squadra.

La W15 non sembra avere il potenziale per puntare alla prima fila, mentre è da tenere d'occhio Max Verstappen con la Red Bull. Il tre volte campione del mondo ha lavorato con le gomme medie per cercare un setup adeguato e non ha avuto l'opportunità di montare la mescola morbida. La RB20 è parsa migliorata, ma non c'è un riferimento per capire se il lavoro notturno al simulatore e il ritorno di Giampiero Lambiase al muretto ha dato un risultato.

A giudicare dalla nasata di Perez viene il dubbio che la RB20 a secco non sia ancora a suo agio. Alle spalle di Max è spuntato Alexander Albon ottimo settimo con la Williams davanti a Esteban Ocon con l'Alpine e l'Aston Martin di Lance Stroll.

Brutta botta anche per Fernando Alonso che ha perso l'Aston Martin all'uscita della seconda curva della Rivazza: lo spagnolo è andato in sovrasterzo e ha sbattuto contro le barriere con la posteriore destra e con l'ala posteriore. Il pilota è uscito incolume dal crash anche se poi gli uomini del team lo hanno portato al centro medico per dei controlli dopo la comparsa dei primi dolori. La "verdona" sembra aver riportato danni importanti nel retrotreno. E' pensabile che sia necessaria la sostituzione della trasmissione Mercedes oltre che della sospensione. Fernando stava girando con la mescola hard e non ha avuto modo di assaggiare le soft. L'interruzione con bandiera rossa ha tolto dieci minuti di lavoro alle squadre.

La top 10 è completata da Nico Hulkenberg con la Haas. Il tedesco è in gran forma, menter Kevin Magnussen è solo 16esimo: il danese ha cercato un giro kamikaze prima della bandiera a scacchi, ma ha dovuto lanciarsi nella ghiaia per evitare le due Alpine che erano affiancate. Poteva essere una situazione molto pericolosa ed è andata bene...

Daniel Ricciardo si conferma 11esimo con la Racing Bull, seguito da Yuki Tsunoda 13esimo: il giapponese non ha tentato il giro, perché altrimenti lo avremmo visto nella prima metà della griglia. Valtteri Bottas è 14esimo con la Sauber, mentre Guanyu Zhou è ultimo.