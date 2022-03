F1 | Imola ha firmato: secondo GP in Italia fino al 2025

Carica lettore audio

Imola avrà il Gran Premio di Formula 1 fino al 2025: il contratto con Liberty Media è stato prolungato di tre anni, per cui l’Italia potrà contare su due gare in calendario, visto che l’appuntamento all’Enzo e Dino Ferrari andrà in scadenza proprio come il GP d’Italia a Monza.

Tornata nel calendario iridato nel 2020 in sostituzione di una delle gare annullate per il COVID-19, Imola ha trovato una seconda vita nel mondo della Formula 1, anche se ha dovuto disputare due edizioni a porte chiuse. Finalmente quest’anno pare ci siano le condizioni per avere una riapertura delle tribune al pubblico, per cui può iniziare un nuovo ciclo per la gara emiliana che tanti riscontri positivi ha raccolto da addetti ai lavori e piloti.

Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI Italia, ha siglato un accordo con F1 per dare continuità alla agar in riva al Santerno: "Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con Liberty Media – ha detto alle agenzie, prima dell’uscita del comunicato di F1 - . È stato un contratto complicato, perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la Formula 1. Ma la cosa importante è che siamo riusciti a confermare il GP a Imola fino al 2025”.

“Avremo ancora due gare di Formula 1 in Italia per i prossimi anni. È stato un grande lavoro di squadra. Siamo riusciti a creare un grande gruppo e devo dire grazie al Governo e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna".

Stando alle indiscrezioni l’accordo economico è di 25 milioni di dollari su base annua, con un adeguamento a favore di Liberty Media stagione per stagione, mentre la cifra richiesta per la gara a porte chiuse non superava i 10 milioni di dollari.

Si tratta di un contratto oneroso che si allinea alle cifre più basse richieste dal promotore della F1, ma con il supporto che arriva dal Governo e della Regione Emilia Romagna, Imola si garantisce un posto al sole fino al 2025.