Imola cambia: Minardi presidente e Aldo Costa consigliere

Inizia il nuovo corso dell’autodromo di Imola: l’assemblea dei soci di Formula Imola, la società che gestisce l’Enzo e Dino Ferrari ha varato oggi il nuovo consiglio di amministrazione che sarà presieduto da Gian Carlo Minardi.

Se il ruolo dell’ex titolare del team di F1 di Faenza era già stato annunciato, c’è una piacevole sorpresa fra i cinque rappresentanti (tre uomini e due donne): si tratta di Aldo Costa attuale responsabili tecnico della Dallara.

L’ingegnere parmense che è stato direttore tecnico prima in Minardi, poi in Ferrari e, quindi, in Mercedes contribuendo fattivamente al ciclo di sette titoli mondiali di fila nell’era ibrida, è stato cooptato insieme all’imolese Augusto Machirelli già direttore del Con.Ami.

Le due donne sono Susanna Caroli, commercialista di Dozza e Valeria Vignali, docente dell’Università di Bologna. Si tratta di un CDA completamente nuovo che avvicina la pista emiliana al mondo dell’ACI Italia.

Uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello del direttore dell’autodromo: sarà pubblicato un bando per cercare la figura più adatta che eventualmente dovrà gestire il GP dell’Emilia Romagna che dovrebbe essere inserito nel calendario 2021 nella data libera del 25 aprile…