F1 | Il trionfo Ferrari alimenta la... doppietta Imola-Monza?

La doppietta Ferrari accende l’entusiasmo. Il successo di Carlos Sainz e il secondo posto di Charles Leclerc nel GP d’Australia con la SF-24 alimentano le speranze. Anche il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, si congratula con la Scuderia per il successo all’Albert Park.

Carlos Sainz e Charles Leclerc festeggiano la doppiett Ferrari in Australia Foto di: John Toscano / Motorsport Images

“Faccio i miei complimenti alla Ferrari per la splendida doppietta di Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Gran Premio d’Australia. L’affermazione di un marchio che è tra i più riconosciuti dell’Italia nel mondo ci conforta e ci stimola in questa fase dove l’intera squadra dell’Automobile Club d’Italia sta lavorando con grande impegno, non solo per organizzare al meglio il doppio appuntamento italiano del Mondiale di Formula 1, in programma a Imola il 19 maggio e a Monza l’1 settembre, ma anche nelle trattative per mantenere l’Italia nel calendario iridato dopo il 2025”.

“In questa ottica non vanno dimenticati i lavori che da oltre due mesi stanno interessando l’Autodromo Nazionale Monza per renderlo sempre più confortevole e al passo con le esigenze che la Formula 1 moderna necessita”.

Ogni occasione è buona per rimarcare che c’è ancora molto lavoro da fare per arrivare al rinnovo dei due contratti per le gare italiane nel calendario di F1: Stefano Domenicali ha dato prova, per esempio con il rinnovo del GP a Barcellona di voler mantenere i circuiti storici nel Circus, sebbene dal 2026 si affaccerà anche il cittadino di Madrid. Imola e Monza rappresentano una fetta importante e autorevole delle radici della F1, per cui è giusto sollecitare l’attenzione di tutti affinché anche il nostro Paese possa mantenere i due appuntamenti.

A Imola sono stati cambiati i cordoli in ossequio alle nuove direttive sei track limit, mentre a Monza sono in corso i lavori di ammodernamento di un impianto che rischiava di essere schiacciato dalla sua stessa storia. La volontà di andare avanti da parte dell’ACI è dimostrata dai fatti. Tocca ai politici trovare le risorse per finanziare due eventi capaci di generare un grande ritorno economico sull’indotto.