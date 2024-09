F1 | Il tribunale statunitense respinge la causa della Haas contro Steiner

Un giudice degli Stati Uniti ha respinto la causa per violazione del marchio di fabbrica intentata dalla Haas Automation contro il suo ex team principal di Formula 1, Guenther Steiner.

A maggio la Haas Automation, società madre del team Haas F1, aveva citato in giudizio Steiner per presunte violazioni del marchio nella sua autobiografia "Surviving to Drive", sostenendo che Steiner avesse utilizzato il marchio e i marchi Haas nel suo libro senza l'autorizzazione o il consenso dell'azienda.

Dopo non aver ricevuto una risposta soddisfacente da Steiner, la Haas Automation ha portato l'italiano e l'editore del libro, Ten Speed, in tribunale in California, dove ha sede la casa madre.

La Haas ha contestato in particolare le fotografie utilizzate nel libro, compresa la prima di copertina, che secondo Haas Automation violavano i marchi registrati a livello federale per la sua attività di macchine utensili CNC e per le sue attività nel motorsport.

La difesa di Steiner ha sostenuto che l'uso dei loghi Haas rientrava nel fair use ed era protetto dal Primo Emendamento. Il giudice californiano ha stabilito che l'uso dei loghi Haas era artisticamente rilevante per il libro e non era esplicitamente fuorviante, due criteri in base ai quali si giudica una violazione del copyright secondo il cosiddetto test Rogers.

"Il libro racconta le esperienze di Steiner come Team Principal dell'Haas F1 Team durante la stagione 2022. L'utilizzo di foto che includono i marchi Haas è una scelta artistica per fornire un contesto aggiuntivo sulla stagione 2022 con l'Haas F1 Team", si legge nei documenti del tribunale.

Gunther Steiner Photo by: JEP / Motorsport Images

"In questo caso, non vi è alcuna indicazione esplicita, affermazione palese o dichiarazione esplicita che la 'fonte dell'opera' sia Haas Automation. Sebbene si possa sostenere che la foto in copertina suggerisca implicitamente un'approvazione o una sponsorizzazione, non vi è alcuna dichiarazione o suggerimento esplicitamente fuorviante attraverso i marchi Haas. Di conseguenza, l'uso dei marchi Haas da parte dei convenuti è protetto dal Rogers test. La mozione dei difendenti è pertanto accolta".

È stata respinta anche una richiesta di risarcimento per pratiche commerciali sleali a livello statale. La difesa ha cercato di farsi rimborsare le spese legali dalla Haas Automation, ma poiché la denuncia della Haas è stata ritenuta "oggettivamente ragionevole", la richiesta è stata respinta.

Steiner ha anche portato Haas in tribunale in North Carolina per le commissioni e le royalties che sostiene gli siano dovute dal suo ex datore di lavoro per diversi anni, una causa che è ancora in corso.

Sostenuto dal fondatore della Haas Automation e proprietario del team NASCAR, Gene Haas, Steiner è stato la forza trainante del team Haas F1 fin dalla sua nascita nel 2014. L'ex racing director di Jaguar e Red Bull Racing ha guidato la Haas F1 come team principal dal primo Gran Premio del 2016 fino alla fine della stagione 2023, quando il suo contratto in scadenza non è stato rinnovato ed è stato sostituito da Ayao Komatsu.

Interpellato da Motorsport.com, il team Haas F1 ha rifiutato di commentare la questione.