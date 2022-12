F1 | Barcellona potrebbe tornare al layout senza chicane

Carica lettore audio

L'attuale configurazione di Grado 1 del circuito spagnolo, che presenta una chicane insidiosa prima dell'ultima curva, è stata a lungo criticata perché poco favorevole ai sorpassi ed allo spettacolo.

La stretta chicane sinistra-destra delle curve 14/15 avrebbe dovuto offrire i vantaggi di una curva lenta che conduce al lungo rettilineo e aiutare le auto a seguirsi a vicenda. Invece questa configurazione, caratterizzata da cordoli alti, si è rivelata più che altro un fastidio ed ha reso l'ultima curva una zona dove si può accelerare a tavoletta facendo sì che le auto non riescano a sfruttare al meglio la scia.

La F1 ha preso in considerazione da tempo l'idea di tornare alla versione originale dell'ultimo settore prima dell'introduzione della chicane nel 2007, ma i piani non sono mai andati molto avanti.

Nel 2021, l'allora direttore di gara della F1 Michael Masi disse che erano in corso ulteriori analisi.

"È qualcosa che stiamo valutando da un po' di tempo", ha dichiarato all’epoca Masi. "Ovviamente non è un cambiamento che si può fare da un giorno all'altro e stiamo valutando tutte le implicazioni e le conseguenze indesiderate che potrebbero verificarsi".

"Come per tutti i nostri circuiti, lavoriamo insieme ai team, ai piloti e alla F1 per garantire il massimo della sicurezza, ma anche che ci possano essere delle belle gare".

Ora, però, è emerso come i responsabili del circuito vogliano procedere con l'omologazione da parte della FIA di un tracciato privo di questa chicane in modo da renderlo conforme allo standard di Grado 1 necessario alle vetture di F1 per potervi correre.

Una volta completato il processo di omologazione, spetterà ai singoli campionati che corrono sul circuito, compreso quello di F1, decidere se continuare a utilizzare l'attuale versione dotata di chicane o quella priva.

Un portavoce del circuito ha dichiarato a Motorsport.com: "L'area della chicane non sarà modificata. Ciò che verrà fatto è omologare il tracciato senza chicane per le competizioni automobilistiche. Poi ogni promotore potrà decidere quale configurazione di tracciato preferisce".

Quest'area del tracciato è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, con una chicane modificata utilizzata anche per la MotoGP nel 2017 dopo l'incidente costato la vita al pilota della Moto2 Luis Salom nel 2016.

Tuttavia, i piloti non si erano detti soddisfatti del cambiamento e dopo le prove del venerdì del GP di Catalogna del 2017, la MotoGP è tornata al layout utilizzato dalla F1 per il resto del weekend.

Le modifiche alla sicurezza apportate al tracciato nell'inverno successivo, tra cui l'estensione delle vie di fuga in ghiaia, hanno fatto sì che la MotoGP tornasse a correre su una versione del tracciato senza chicane.

Oltre alla F1 e alla MotoGP, quest'anno il Circuit de Barcelona-Catalunya ha ospitato la European Le Mans Series, la 24 Ore di Barcellona, l'International GP Open, il World Rallycross e i Campionati catalani di automobilismo - CER e il RACC Rallysprint.