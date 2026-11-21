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F1 | Il ritorno dei V8 nel 2030 vale più del rumore: FOM e FIA si liberano dai vincoli dei Costruttori?

L'accordo sui motori 2030 segna una svolta che va oltre il ritorno degli 8 cilindri. Ridurre costi e complessità potrebbe riaprire le porte ai motoristi indipendenti, liberando la Formula 1 dalla dipendenza esclusiva dalle grandi case automobilistiche. Per l'accordo la Ferrari è stata l'ultimo ostacolo da superare, ma alla fine c'è l'unanimità.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 21 nov 2026, 07:33

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The Cosworth V8 engine

Foto di: LAT Images

Il ritorno dei motori V8 in Formula 1 dal 2030 è destinato a essere accolto con entusiasmo da una larga parte degli appassionati. Il sound, il richiamo a un'epoca nella quale le monoposto erano più leggere e la componente elettrica non condizionava in modo così significativo la gestione della gara, sono elementi che hanno un indubbio valore. Ma dietro la decisione ufficializzata dalla FIA c'è qualcosa di molto più importante di un ritorno al passato. La Formula 1 ha scelto di recuperare una libertà che negli ultimi anni aveva progressivamente perso.

Il passaggio a un motore V8 turbo da 2,1 litri, alimentato con carburanti sostenibili e affiancato da una componente ibrida limitata, rappresenta una svolta tecnica significativa. Ma è soprattutto l'obiettivo dichiarato dalla Federazione a meritare attenzione: “Realizzare un'unità motrice decisamente meno complessa, più leggera ed economica rispetto a quelle attuali”.

In questa frase c'è probabilmente la chiave di lettura più interessante dell'intera operazione. La Formula 1 ha deciso di invertire una tendenza che aveva portato la tecnologia delle power unit verso livelli di complessità e costi difficilmente sostenibili al di fuori di un ristretto gruppo di grandi costruttori.

La power unit Rec Bull Powertrains Ford DM01 sulla RB22

Foto di: AG Photo

Non è una questione secondaria. Per sviluppare le attuali power unit sono stati necessari investimenti enormi. Nel caso di Red Bull, per la creazione della propria struttura motoristica si è parlato di un impegno complessivo nell'ordine del miliardo di dollari. Cifre che raccontano quanto sia diventato difficile, se non proibitivo, entrare in Formula 1 con un progetto motoristico autonomo.

Il nuovo regolamento promette di cambiare questo scenario. Non significa che costruire un motore di Formula 1 diventerà improvvisamente semplice o economico, ma che la dimensione dell'investimento potrebbe tornare entro parametri più ragionevoli. E questo apre una prospettiva che oggi sembra lontana, ma che nella storia della categoria è stata tutt'altro che marginale: il ritorno di un motorista indipendente.

Per decenni la Formula 1 ha potuto contare su aziende specializzate nella progettazione e realizzazione di motori da competizione, senza che fosse necessario il coinvolgimento diretto di un grande gruppo automobilistico. La progressiva sofisticazione delle power unit ibride ha sostanzialmente cancellato questa possibilità, rendendo indispensabile una capacità finanziaria e industriale alla portata di pochissimi soggetti.

Motore V8

Foto di: Franco Nugnes

Il ritorno a un'architettura più semplice potrebbe riaprire quella porta. Non è detto che accada, e oggi non ci sono elementi per prevedere la nascita di nuovi motoristi indipendenti. Ma il fatto stesso che questa possibilità torni realisticamente ipotizzabile rappresenta un cambiamento importante. Perché il punto non è soltanto economico, ma anche politico.

Negli ultimi anni la Formula 1 ha costruito una parte significativa delle proprie scelte tecniche attorno alle esigenze dei costruttori automobilistici. Una strada che aveva una sua logica: garantire la presenza delle grandi case, mantenere un collegamento con le tecnologie destinate alla produzione di serie e assicurare investimenti importanti nel campionato.

Il regolamento delle power unit attuali è nato da questa necessità. Le richieste dell'industria automobilistica, impegnata nella transizione verso l'elettrificazione, hanno avuto un peso determinante nella definizione dell'architettura tecnica. La Formula 1 ha accettato questa impostazione per mantenere un legame che in quel momento veniva considerato strategico, ma anche perché non aveva alcuna alternativa.

Oggi lo scenario è diverso. FIA e Formula One Group hanno compreso che la sostenibilità economica di una categoria non può dipendere esclusivamente dalla disponibilità delle grandi Case automobilistiche a finanziare programmi estremamente costosi.

Tutti i costruttori attualmente coinvolti hanno approvato il nuovo indirizzo tecnico, e non ci sono ragioni per ritenere che questo rapporto debba interrompersi. Ma il valore dell'accordo sta anche nell'aver creato le condizioni per una Formula 1 che, qualora fosse necessario, possa fare scelte meno condizionate dalle strategie industriali dei propri fornitori di motori.

Non significa voler rinunciare ai costruttori. Significa non dover dipendere necessariamente da loro. Una differenza sostanziale, soprattutto in uno sport che ha già conosciuto, in diverse fasi della propria storia, improvvisi cambiamenti di strategia da parte dei grandi gruppi automobilistici.

La Ferrari era contraria all'anticipo dei motori V8 al 2030

Il percorso che ha portato all'accordo non è stato comunque privo di ostacoli. La FIA lavorava da tempo non soltanto per definire una nuova generazione di motori, ma anche per anticiparne di un anno l'introduzione. L'ultimo nodo da sciogliere è stato rappresentato dalla Ferrari.

A Maranello non erano emerse particolari perplessità sulla nuova architettura tecnica, considerata in linea con la direzione che la Formula 1 intende intraprendere. I dubbi riguardavano piuttosto la gestione delle risorse. Anticipare il cambio regolamentare significa infatti dover distribuire energie, personale e budget tra due programmi impegnativi: il recupero di competitività della power unit attuale (tema meno sentito da Mercedes e Red Bull) e l'avvio dello sviluppo del motore destinato al 2030.

Per una squadra impegnata a colmare un divario tecnico, perdere un anno di vita del regolamento esistente non è un dettaglio. Significa modificare la pianificazione industriale e sportiva, con conseguenze che vanno ben oltre la semplice definizione delle caratteristiche del futuro propulsore.

L'unanimità raggiunta lascia supporre che i vertici della Ferrari abbiano ricevuto le risposte e le garanzie necessarie per accettare il nuovo calendario. È un passaggio importante, perché consente alla FIA di presentare il progetto con il sostegno di tutti i protagonisti coinvolti, evitando una contrapposizione che avrebbe potuto rallentare il processo.

Resta naturalmente da verificare quanto delle intenzioni dichiarate si tradurrà nel regolamento definitivo. La riduzione dei costi dovrà essere concreta, così come quella del peso e della complessità tecnica. E sarà fondamentale che il nuovo equilibrio tra motore termico e componente elettrica permetta di restituire ai piloti maggiore libertà nella gestione della prestazione, senza trasformare ogni fase della gara in un esercizio di amministrazione dell'energia.

Ma la direzione scelta è chiara. Con il regolamento 2030, la Formula 1 sembra voler riportare al centro le proprie esigenze sportive, senza rinunciare alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica. Il ritorno del rumore sarà probabilmente l'aspetto più evidente per chi seguirà le gare dalle tribune o davanti alla televisione. Quello meno visibile, ma potenzialmente più importante, riguarda invece gli equilibri che governano il campionato.

La FIA e Liberty Media hanno lavorato per costruire una Formula 1 nella quale le necessità dello spettacolo e della competizione possano tornare a orientare le scelte tecniche, senza essere subordinate in modo determinante alle strategie dell'industria automobilistica. È questa, più ancora del ritorno degli otto cilindri, la vera portata dell'accordo. La Formula 1 non sta soltanto cambiando motore. Sta cercando di tornare padrona del proprio futuro.

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