F1 | Il peso minimo cresce solo di 3 kg: scelta di compromesso

La spinosa questione riguardante il peso minimo che sarà imposto alle Formula 1 2022 è stata definita. Secondo informazioni raccolte da Motorsport.com, è stato deliberato un aumento di 3 chilogrammi che si aggiungono ai 795 previsti dal regolamento tecnico originale, una decisione in linea con la posizione assunta dalla FIA in seguito richieste pervenute da più team durante i test di Barcellona.

L’ufficialità della decisione arriverà in Bahrain, ma tutto sembra essere stato definito nei dettagli.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Diverse squadre avevano fatto presente le difficoltà nel riuscire a restare nel limite di 795 kg, richiedendo un aumento consistente (si è parlato anche di 10 e 15kg) per riuscire a mantenere le vetture nei limiti.

Le discussioni si sono protratte a causa della posizione della FIA, non incline a concedere un aumento di peso a causa della filosofia del regolamento budget cap, e alla fine si è arrivati ad un compromesso che non si allontana molto dalle linee guida della Federazione.

I 3 chilogrammi concessi sono stati così motivati: 1 chilo a causa del peso delle 4 gomme/cerchi risultato più pesante rispetto a quanto previsto dai prototipi iniziali, 1 chilo per le wheel covers (i copricerchi, non inseriti inizialmente nel calcolo del peso) ed 1 chilo per i rinforzi richiesti dai fondi vettura dopo alcuni problemi emersi a Montmelò.

Il compromesso ha rimediato ad alcune problematiche che la FIA ha riconosciuto, ma la Federazione ha di fatto respinto richieste che non ha ritenuto giustificate da imprevisti. L’aver avuto a disposizione il regolamento tecnico da due anni, non ha giustificato una richiesta dell’ultima ora su un tema così delicato come quello del peso. Tanto più che alla FIA non piaceva l'idea di bucare il muro degli 800 kg. Gli otto quintali non sarebbero sembrati una bella comunicazione per la F1...

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18