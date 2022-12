F1 | Il Mondiale 2024 inizierà in Arabia Saudita

Carica lettore audio

La F1 ha firmato un accordo decennale per correre in Arabia Saudita a partire dal 2021, con l'intenzione di spostare la gara dal circuito cittadino di Jeddah alla città di nuova costruzione di Qiddiyah in futuro.

La gara è stata inserita nel calendario come penultima gara nel 2021, prima di essere spostata all'inizio della stagione nel 2022, come secondo appuntamento dopo il Gran Premio del Bahrain.

Nel 2023 sarà nuovamente il secondo appuntamento, ma è stato rivelato che Jeddah ospiterà la gara di apertura della stagione nel 2024.

La notizia è emersa in occasione dell'annuncio del Gran Premio d'Australia, che ha firmato un'estensione di due anni del suo contratto, assicurandosi che la F1 continuerà a visitare Melbourne fino al 2037.

In un comunicato si legge che: "Parte dell'accordo vedrà Melbourne ospitare la prima gara della stagione di Formula 1 per almeno quattro anni tra il 2023 e il 2037, mentre l'Arabia Saudita ospiterà la prima gara della stagione di Formula 1 del 2024 per rispetto del Ramadan".

Il Ramadan nel 2024 inizierà domenica 10 marzo in Arabia Saudita e durerà fino all'8 aprile, il che significa che la stagione dovrebbe iniziare proprio all'inizio di marzo.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

In base al precedente accordo, l'Australia avrebbe dovuto ospitare la gara inaugurale nel 2024, ma la richiesta dei promoter dell'Arabia Saudita di organizzare il Gran Premio prima del Ramadan ha portato al cambio di data.

L'Australia ha ospitato la prima gara della stagione di F1 ogni anno da quando Melbourne è entrata nel calendario nel 1996 fino al 2019, con l'eccezione del 2006 e del 2010.

Dopo che l'apertura del 2020 in Australia è stata cancellata a causa del COVID-19, Melbourne è tornata in calendario quest'anno come terzo appuntamento della stagione dopo Bahrain ed Arabia Saudita.

Il calendario 2023 prevede che Bahrain ed Arabia Saudita si svolgano prima dell'inizio del Ramadan, dal 22 marzo al 21 aprile. L'anno prossimo, inoltre, il Bahrain ospiterà i test pre-stagionali per tre giorni (23-25 febbraio) prima della gara inaugurale del 5 marzo.