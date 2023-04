F1 | Il miliardario Lo valuta di investire in un nuovo team

Carica lettore audio

Lo scorso anno Lo è emerso come un potenziale investitore in Formula 1, anche se inizialmente non ha chiarito se volesse unire le forze con un team esistente o essere coinvolto in un nuovo progetto.

Ora sembra preferire la strada di unire le forze con uno dei potenziali nuovi team che stanno cercando di entrare nel Circus.

Il termine ultimo per la presentazione di domande formali da parte di potenziali nuovi team è il 30 aprile - la domenica del GP dell'Azerbaigian - anche se la FIA afferma che "potrebbe spostarsi leggermente per motivi amministrativi".

Amministratore delegato della compagnia assicurativa RE Lee International, Lo ha già un coinvolgimento con la Williams dopo la sua vendita a Dorilton nel 2020, anche se ha rifiutato di spiegarne l'entità.

"Potrei dire che ci sono coinvolgimenti attraverso società di investimento per co-investire in quella squadra", ha detto alla Reuters.

"Penso che questo sia il massimo che posso dire, soprattutto ora che forse ci stiamo candidando per una nuova squadra per il 2026".

La Reuters ha indicato che Lo ha escluso qualsiasi coinvolgimento nei progetti Andretti/Cadillac e Hitech GP, il che suggerisce che il Panthera Team Asia potrebbe essere un obiettivo ovvio.

"La parte finanziaria, che ci crediate o no, per me non è il problema più grande", ha detto Lo. "Si tratta di riunire tutte le competenze, i meccanici e l'intera squadra in un'unica unità. In questo momento ci sono alcune opportunità in arrivo e stiamo parlando seriamente con alcune squadre".

Lo ha aggiunto: "Sono qui in attesa, guardo i rapporti, guardo i numeri, mi assicuro che tutto sia a posto per il lungo termine".

Ha detto anche che una squadra con cui stava parlando aveva già fatto richiesta di iscrizione e un'altra sta "ancora lavorando dietro le quinte".

Lo poi ha suggerito che la F1 si è "concentrata troppo sugli Stati Uniti" e dovrebbe prestare maggiore attenzione all'Asia.

"Penso che ci siano molti più investitori asiatici che vogliono entrare in questo sport - più di quanti potremmo mai immaginare", ha detto.

"Ho la fortuna di conoscere molti di loro, che si sono fatti sentire e hanno espresso il loro interesse a partecipare. Quindi a dare vita ad un consorzio, ad unire le risorse".

Inoltre vorrebbe portare più persone asiatiche in questo sport: "Vorrei che la F1 coinvolgesse maggiormente l'Asia, che ci fossero più talenti asiatici, non solo nei piloti ma anche dietro le quinte".