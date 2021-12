F1 | Il Gran Premio di Abu Dhabi giro dopo giro

Pagelle F1 | Minardi: "Meritano 10 tanto Verstappen che Hamilton"

La stagione 2021, almeno in pista, si è conclusa. Max Verstappen è campione dopo una lotta serratissima con Lewis Hamilton. A creare scompiglio, però, ancora una volta è la direzione gara. Ecco le valutazioni della domenica di Abu Dhabi in questo nuovo video di Motorsport.com, in compagnia di Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi.