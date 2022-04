F1 | Il GP di Miami è progettato prima di tutto per gare emozionanti

Carica lettore audio

L’azienda britannica Apex Circuit Desing ha progettato il tracciato di Miami lungo 5410 metri, che si sviluppa intorno all’Hard Rock Stadium nei Miami Gardens. Il tempo sul giro dovrebbe aggirarsi sull’1’35” con una velocità media di poco meno di 217 km/h.

Dovrebbero esserci opportunità di sorpasso in almeno tre punti della pista, che si snoda per 19 curve. Uno dei punti più probabili è quello del tornante della Curva 17, alla fine del rettilineo lungo 1.2 chilometri che si fa a 320 km/h.

“Le gare vengono prima di ogni cosa, questa è la filosofia di progettazione della nostra azienda”, ha detto l’ingegnere di progettazione di Apex Charles Metcalfe, che è stato coinvolto nel progetto da quando è iniziato il piano. “L’etica della nostra azienda è quella di mettere alla prova tutti i team di F1, le loro auto, gli ingegneri e, ovviamente, i piloti”.

“Quindi ci concentriamo sulle sequenze delle curve, una serie di curve diverse, dalle più veloci a quelle lente. Per otenere questo facciamo un grande lavoro di simulazione e ci assicuriamo che ci siano diverse sequenze di curve in un giro, in modo da rendere più semplici i diversi setup”.

“Dalla Curva 4 alla 8 si va ad alta velocità e con dei g laterali elevati, lì le monoposto potrebbero far fatica a passare e la performance in uscita dalla Curva 8 sarà cruciale per il tempo. Seguono due curve più lente, la 9 e la 10, dove pensiamo che ci possano essere momenti di bagarre”.

Miami GP track Photo by: Miami GP

Apex voleva che il tracciato mettesse davvero alla prova i team di Formula 1 in termini di setup delle monoposto, aggiungendo delle sezioni a bassa velocità insieme alle curve da affrontare a velocità elevata.

“Nel terzo settore abbiamo le Curve 14-16 che passano sotto al cavalcavia Turnpike. Sono state progettate intenzionalmente lente e con un cambio di pendenza per rendere la sequenza più tecnica”, ha aggiunto Metcalfe. “Abbiamo progettato ‘i generatori di errore’, che sono il cambiamento di pendenza e di grip nell’apice della curva che può avere come risultato un cambio di posizione. lì un team può scegliere un setup che ottimizzi la trazione a bassa velocità piuttosto che il grip ad alta velocità”.

“Cerchiamo di mettere alla prova il più possibile gli ingegneri di gara e i setup delle loro monoposto. È un circuito cittadino con alcune curve molto impegnative, quindi ci si aspetta un downforce elevato, ma abbiamo anche dei lunghi rettilinei con una sequenza di curve ad alta velocità che possono favorire un setup con un drag inferiore”.

“Ci sarà un compromesso tra i livelli di downforce e sarà interessante vedere le differenze di velocità di punta fra i team. Vogliamo vedere un grande mix per fare in modo che la gara sia il più entusiasmante possibile”.

Miami track drone overview Photo by: Miami GP

Oltre a creare il layout di una pista che funzioni dal punto di vista delle corse, Apex ha voluto rendere il circuito interessante anche dal punto di vista degli spettatori. Per l’evento inaugurale infatti i biglietti elle tribune sono stati venduti tutti nel giro di poche ore quando sono stati messi in vendita lo scorso settembre.

“Proprio dalla fase iniziale di progettazione, abbiamo messo sul tavolo diversi concetti che vertevano su cosa volevamo dal punto di vista delle corse, considerando quanto si potesse integrare con l’evento per gli spettatori, come potesse anche funzionare bene per i team e per la Formula 1”, ha aggiunto Metcalfe.

“È un grande equilibrio che porta a un processo iterativo dove si va avanti e indietro con tutte le caratteristiche del circuito e del luogo che lo ospita, per arrivare a una soluzione e a un approccio ottimali”.