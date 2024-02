F1 | Silverstone rinnova: rimarrà in calendario fino al 2034

Dopo Suzuka, un'altra tappa storica della massima serie a ruote scoperte si è assicurata il rinnovo del contratto. Gli organizzatori del Gran Premio di Gran Bretagna hanno infatti annunciato di aver siglato il prolungamento dell'accordo per altri dieci anni, per cui la tappa di Silverstone rimarrà sul calendario della Formula 1 quantomeno fino al 2034.

L'attuale accordo dell'autodromo britannico, che ha ospitato la prima gara del campionato mondiale nel 1950, era l'ultimo in scadenza alla fine di quest'anno, così come Suzuka fino a qualche giorno fa, ma i recenti rinnovi del contratto hanno messo al sicuro gli eventi anche per le prossime stagioni.

Il prolungamento offre al circuito e alla BRDC (British Racing Drivers' Club), la società che si occupa di organizzare il Gran Premio, l'opportunità di proseguire gli investimenti nelle infrastrutture sapendo di avere un accordo a lungo termine. I vertici della pista britannica hanno infatti già investito per ammodernare il tracciato e realizzare alcune strutture di supporto, ma ciò garantirà maggior stabilità in prospettiva futura.

Il rinnovo di Silverstone è l'ultimo di una serie di contratti a lungo termine che la F1 ha annunciato negli ultimi anni, allungando sempre di più la scadenza. Altri appuntamento si estendono infatti fino al 2030 e oltre, tra cui Austria e Arabia Saudita (2030), Canada (2031), Ungheria e Qatar (2032), Australia, Madrid e Abu Dhabi (2035) e Bahrain (2036).

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questa sicurezza contrattuale fornirà una solida base per l'ulteriore sviluppo della sede, mentre continuiamo a migliorare e trasformare il circuito in una destinazione internazionale per il tempo libero e gli sport motoristici durante tutto l'anno", ha spiegato Peter Digby, presidente del British Racing Drivers' Club.

"La stagione di Formula 1 2024 inizierà con nove membri BRDC effettivi e onorari sulla griglia di partenza e l'importanza del nostro continuo sostegno ai giovani piloti è particolarmente evidenziata dal successo di Lewis [Hamilton], Lando [Norris], George [Russell] e Alex [Albon]", ha aggiunto Digby.

L'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha sottolineato l'importanza e il valore storico dell'evento, nel calendario sin dagli albori della serie: "Silverstone è un luogo iconico nel cuore della storia della F1 e, mentre si avvicina al nono decennio in cui ospita i gran premi, l'evento continua ad attrarre fan da tutto il mondo per le fantastiche gare in pista e per l'incredibile esperienza regalata ai fan fuori dalla pista".

"Vorrei ringraziare [l'amministratore delegato di Silverstone] Stuart Pringle e il team di Silverstone per il duro lavoro e la dedizione con cui hanno portato il Gran Premio di Gran Bretagna a nuovi livelli e sono ansioso di lavorare a stretto contatto con loro per migliorare ulteriormente le strutture e l'esperienza dei tifosi nei prossimi dieci anni".