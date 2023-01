F1 | Il GP della Cina non sarà sostituito: restano 23 GP nel 2023

Carica lettore audio

Il calendario originale era stato fissato a 24 gare, con l'evento di Shanghai provvisoriamente inserito per il 16 aprile. Tuttavia, le restrizioni relative al COVID-19 in corso in Cina impediranno alla F1 di disputare la gara in quel paese.

La cancellazione del GP della Cina ha lasciato un grande vuoto nel calendario tra il GP d'Australia del 2 aprile e il GP dell'Azerbaijan del 30 aprile.

La F1 ha preso in considerazione varie opzioni per modificare la situazione, sia anticipando la gara dell'Azerbaijan per evitare un "back to back" con Miami, sia cercando una gara sostitutiva.

Tuttavia, gli organizzatori del GP dell'Azerbaigian erano riluttanti a spostare l'evento prima di quanto previsto originariamente, a causa delle preoccupazioni per le cattive condizioni meteorologiche di Baku in quel periodo dell'anno, normalmente freddo e ventoso in aprile.

Anche se sono state prese in considerazione altre opzioni, con il circuito portoghese di Portimao che ad un certo punto è stato persino collegato a un possibile ritorno della F1. Tuttavia, l'idea non ha più fatto passi avanti.

Nonostante le speranze delle autorità cinesi di riportare la gara in calendario ad un certo punto dell'anno, sia nella data originaria sia, potenzialmente, scambiando la data di aprile con un'altra sede, anche questa ipotesi è stata esclusa.

La F1 ha quindi annunciato che la stagione rimarrà di 23 gare. In un breve comunicato si legge: "La Formula 1 può confermare che la stagione 2023 sarà composta da 23 gare. Tutte le date delle gare già esistenti nel calendario rimangono invariate".

Ciò significa che ci sarà un intervallo di tre settimane tra le gare di Melbourne e Baku.

La riduzione a un calendario di 23 gare ha alcune implicazioni in termini di limitazione delle componenti che le squadre potranno utilizzare.

Per quanto riguarda i cambi, per esempio, un calendario di 23 gare significa che le squadre saranno limitate a quattro, mentre ce ne sarebbe stato uno in più a disposizione se il calendario avesse toccato i 24 eventi.

Il numero delle power unit disponibili non cambia, tuttavia, in base al numero di gare disputate. Ogni pilota ha a disposizione tre delle principali componenti (ICE, MGU-K, MGU-H, turbo) per l'intero campionato.

Formula 1 2023 | Il calendario

Data Gara Circuito 5 marzo GP del Bahrain Sakhir 19 marzo GP dell'Arabia Saudita Jeddah 2 aprile GP d'Australia Albert Park 30 aprile GP d'Azerbaijan Baku 7 maggio GP di Miami Miami 21 maggio GP dell'Emilia Romagna Imola 28 maggio GP di Monaco Monte Carlo 4 giugno GP di Spagna Barcellona 18 giugno GP del Canada Montreal 2 luglio GP d'Austria Spielberg 9 luglio GP di Gran Bretagna Silverstone 23 luglio GP d'Ungheria Hungaroring 30 luglio GP del Belgio Spa-Francorchamps 27 agosto GP d'Olanda Zandvoort 3 settembre GP d'Italia Monza 17 settembre GP di Singapore Marina Bay 24 settembre GP del Giappone Suzuka 8 ottobre GP del Qatar Losail 22 ottobre GP degli Stati Uniti Austin 29 ottobre GP del Messico Mexico City 5 novembre GP di San Paolo Interlagos 18 novembre GP di Las Vegas Las Vegas 26 novembre GP di Abu Dhabi Yas Marina