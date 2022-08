F1 | Il GP del Belgio rinnova: si corre a Spa anche nel 2023

Carica lettore audio

La Formula 1 tornerà a Spa-Francorchamps nel 2023 dopo aver concordato un'estensione del contratto di un anno con il Gran Premio del Belgio.

Con la scadenza dell'attuale contratto con il Belgio e l'ingresso di diverse nuove gare, Spa era una delle numerose sedi tradizionali che rischiavano di essere escluse dal calendario 2023, concepito per ospitare solo otto gare europee.

Ma l'incertezza sul ritorno della Formula 1 in Sudafrica e in Cina ha cambiato il quadro nelle ultime settimane, rendendo il promoter Spa Grand Prix speranzoso di trovare un accordo con l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e il suo team.

Nel fine settimana di quella che avrebbe potuto essere l'ultima gara di F1 a Spa per il prossimo futuro, entrambe le parti hanno trovato un nuovo prolungamento del contratto di un anno che manterrà il popolare circuito in calendario nel 2023.

La data non è stata annunciata, ma essendo quella di Spa un'aggiunta tardiva al calendario 2023 dopo essere stata assente dalle bozze precedenti, probabilmente cederà il suo tradizionale posto di fine estate e potrebbe ora ospitare il Gran Premio del Belgio a luglio.

"La Formula 1 può confermare che il Gran Premio del Belgio farà parte del calendario 2023 a seguito di un accordo per estendere la nostra collaborazione. Ulteriori dettagli sul calendario 2023 saranno annunciati a tempo debito", si legge nel comunicato della F1.

L'offerta di Spa per ottenere il rinnovo del contratto comprendeva uno sforzo da parte degli organizzatori per revisionare le strutture obsolete del circuito e migliorare la gestione del traffico, storicamente carente. Su richiesta della F1, il Gran Premio di Spa si è anche adoperato per migliorare l'intrattenimento fuori dalla pista.

Nonostante la tregua di un anno, tuttavia, il futuro a lungo termine del Belgio rimane irrisolto e le intense discussioni degli ultimi mesi sono pronte a ripetersi l'anno prossimo.

L'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha dichiarato a Sky Sports F1: "Dobbiamo congratularci per il lavoro svolto dagli organizzatori. Avete visto l'investimento che hanno fatto".

"Vedete il numero di persone che vengono qui. C'è una folla incredibile, un'attenzione incredibile per la gente, e questo credo sia un bene per lo sport".

"Abbiamo sempre detto che la gara fa parte della nostra tradizione e ha uno spazio molto importante nel nostro calendario, e questo è un fatto che abbiamo voluto condividere in questo momento".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images