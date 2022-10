F1 | Il GP degli USA potrebbe raggiungere il mezzo milione di tifosi nel 2023

Carica lettore audio

Il Circuito delle Americhe ha accolto una folla di 440.000 persone per i tre giorni del Gran Premio degli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record per un weekend di gara di F1.

Il COTA ha costruito una serie di nuove tribune per ospitare 40.000 fan in più rispetto alla gara del 2021, oltre ad aver aumentato le opzioni di transito per aiutare le persone a raggiungere il circuito.

Questo ha messo il traguardo dei 500.000 spettatori nel mirino della gara di Austin per il futuro, e il responsabile del circuito Epstein ritiene che possa essere raggiunto già l'anno prossimo, a patto che l'esperienza dei fan non venga diluita.

"Possiamo arrivarci", ha detto Epstein alla domanda di Motorsport.com sulle possibilità di raggiungere il mezzo milione di fan.

"Quest'anno stiamo testando il nostro sistema di autobus. È molto più robusto. Si passa da 300 a 600 autobus, e se funziona e i tempi di carico sono possibili, allora questa è davvero la cartina di tornasole".

"Dobbiamo convertirci al trasporto di massa e, se funziona, possiamo crescere. Quindi potrebbe essere l'anno prossimo".

Il COTA ha esaurito rapidamente i biglietti aggiuntivi messi in vendita per la gara di quest'anno, mentre le aree di ingresso generale intorno al circuito erano piene di fan, soprattutto sulla collina della curva 1. Epstein ha detto che c'era già una richiesta di biglietti che avrebbe potuto raggiungere i 500.000, ma ha detto che l'importante è che si arrivi a 500.000.

Epstein ha dichiarato che c'era già una richiesta di biglietti che avrebbe raggiunto le 500.000 unità, ma ha detto che la cosa più importante era garantire che l'esperienza dei fan fosse la migliore possibile.

Quest'anno il COTA ha continuato la sua tradizione di ospitare concerti durante il weekend di gara: Ed Sheeran, Green Day e Interpol si sono esibiti sul circuito.

Sono state inoltre adottate misure per migliorare l'offerta di cibo e bevande per i fan in pista, al fine di migliorare l'esperienza del weekend di gara.

"Non credo che si debba necessariamente arrivare a 500.000 persone, ma crescere con attenzione per essere sicuri di poter gestire la folla", ha detto Epstein.

"Questo è ciò che facciamo. Non guidiamo le auto, non abbiamo nulla a che fare con la qualità delle gare. Possiamo solo preoccuparci del parcheggio, del cibo, dei servizi igienici, del divertimento e dell'intrattenimento. Ed è su questo che ci concentriamo".

Il Gran Premio degli Stati Uniti dell'anno prossimo sarà caratterizzato dalla presenza di un pilota americano sulla griglia di partenza per la prima volta dal 2015, poiché la Williams intende ingaggiare Logan Sargeant, in attesa che ottenga la superlicenza FIA.

Epstein ritiene che la presenza di un pilota americano sulla griglia di partenza sia "più significativa ora di quanto lo sarebbe stata qualche anno fa", vista la crescita della F1 negli Stati Uniti.

"È molto più importante ora di quanto non lo fosse prima. Se me lo aveste chiesto anche solo tre o quattro anni fa, vi avrei detto che sarebbe stato bello averlo, ma ora sarà fantastico, fantastico per lui", ha detto.

"La fase di lancio più importante è quella di riuscire a portare un americano in prima fila, perché con le scelte che abbiamo non c'è molto tempo per prestare attenzione a un americano. Si vogliono vedere i vincitori".