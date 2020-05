F1: Il GP d'Austria riceve l'approvazione da parte del governo

E’ arrivato il via libera dal governo austriaco per far partire ufficialmente la stagione di Formula 1 sul tracciato del Red Bull Ring con le due gare inaugurali previste per il 5 ed il 12 luglio.

Dopo settimane di discussioni tra i responsabili della F1, quelli del Red Bull Ring e le autorità locali, è stato firmato un piano di sicurezza riguardante le precauzioni da prendere in caso di pandemia di coronavirus.

Ad inizio di questa settimana il Ministro della Salute austriaco, Rudi Anschober, aveva annunciato la conclusione delle valutazioni ma aveva anche sottolineato come una decisione definitiva sarebbe arrivata successivamente.

Tuttavia le decisioni sono state adottate molto rapidamente ed il via libera è arrivato pochi giorni prima che la Formula 1 rivelasse i propri piani per la fase europea della stagione.

Secondo il “Die Motorprofis” la proposta di sicurezza per i due weekend di gara è stata approvata così come l’ingresso, a sorpresa, di un numero limitato di spettatori.

Già prima del via libera del governo, Ross Brawn aveva annunciato un piano per isolare il personale della Formula 1 dal mondo esterno e tra le misure previste c’è anche quella che tutti i piloti atterrino con voli charter presso l’aerodromo militare nelle vicinanze del Red Bull Ring.

Chiunque voglia arrivare in Austria per la Formula 1 deve essere stato sottoposto al test per il virus SARS-CoV-2 e presentare un certificato sanitario corrispondente, mentre sul posto le squadre soggiorneranno in alloggi appositamente riservati.

Il sito ORF.at, nella giornata di sabato, aveva riferito della necessità una conferma finale da parte della direzione sanitaria provinciale della Stiria e dell'amministrazione distrettuale di Murtal. Tuttavia, un'obiezione sembrava piuttosto inaspettata.

Se le due gare di Spielberg si svolgeranno senza problemi, la stagione di Formula 1 potrebbe continuare senza interruzioni il 19 luglio a Budapest.

Due gare a Silverstone sono in programma per l'inizio di agosto, ma lo svolgimento di queste dipenderà dalla possibilità che la F1 ottenga un'esenzione dalle restrizioni previste per la quarantena.