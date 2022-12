F1 | Il GP d'Australia prolunga di altri due anni l'accordo

Carica lettore audio

Sono stati aggiunti altri due anni a quel contratto, con il governo vittoriano che ha annunciato sia l'iniziativa che la conclusione del rapporto con l'Amministratore Delegato dell'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, che lascerà il suo ruolo dopo la gara del 2023.

L'AGPC ha annunciato giovedì che il dirigente lascerà il posto quando il suo attuale accordo scadrà il 30 giugno del prossimo anno, concludendo un lavoro iniziato nel 2006 come Direttore Generale delle Operazioni.

Westacott è stato poi promosso alla massima carica nel febbraio 2011 ed è il più longevo della storia in questa carica, avendo organizzato 15 Gran Premi di F1 e 15 di motociclismo.

Inoltre è stato anche determinante nella recente riprogettazione del tracciato dell'Albert Park e nei primi lavori di riasfaltatura da quando l'evento del circus si è trasferito da Adelaide a Melbourne a metà degli anni Novanta.

"È stato motivo di immenso orgoglio poter lavorare per l'Australian Grand Prix Corporation per così tanti anni e collaborare così strettamente con il meraviglioso team dell'AGPC e con tutti coloro che sono coinvolti nel settore dei grandi eventi, compresi quelli della Formula 1 e della MotoGP", ha dichiarato Westacott.

"Trenta eventi, qualche cancellazione lungo il percorso e folle da record nel 2022 hanno regalato momenti speciali. Gli anni contrastanti tra l'inizio del COVID nel 2020 e il modo in cui abbiamo aperto Melbourne al mondo dello sport nel 2022 hanno prodotto entrambi ricordi enormi che porterò con me per sempre".

Andrew Westacott, Australian GP Promoter, Mick Doohan Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il presidente dell'AGPC, Paul Little, ha ringraziato Westacott per il suo contributo: "Andrew ha guidato l'AGPC in un periodo di trasformazione e deve essere lodato per il suo eccezionale contributo al motorsport e al turismo nel Victoria".

"Lascia l'AGPC in una posizione di continuo successo globale e gli auguro tutto il meglio per le sue imprese future".

Il Ministro del Turismo, dello Sport e dei Grandi Eventi del Victoria, Steve Dimopoulos, ha aggiunto: "A nome del governo vittoriano, mi congratulo con Andrew per aver guidato l'AGPC e i suoi due eventi internazionali, che da decenni portano un valore considerevole al Victoria. Auguro ad Andrew tutto il meglio per il futuro".

L'AGPC annuncerà il successore di Westacott prossimamente.