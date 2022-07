F1 | Il giro di vite su porpoising e fondi flessibili slitta a Spa

Carica lettore audio

La FIA aveva inizialmente intenzione di introdurre una metrica di oscillazione aerodinamica (AOM) che i team non avrebbero potuto superare a partire dalla prossima gara di Formula 1 al Paul Ricard.

Parte del piano, volto a ridurre il fenomeno del porposing e quindi a migliorare la sicurezza dei piloti, prevedeva anche, in modo controverso, la limitazione di alcuni trucchi che si pensava fossero stati attuati da alcune squadre attraverso la flessione del fondo.

Il dubbio di alcune squadre, dunque, era che l'applicazione della metrica di oscillazione aerodinamica potesse sfavorire chi non stava provando a fare cose di questo tipo, ma la FIA aveva risposto annunciando la sua intenzione di rinforzare i test sulla flessibilità dei fondi a partire proprio dal GP di Francia.

Il piano d'azione della FIA, comunicato in una bozza di direttiva tecnica (TD) prima del GP di Gran Bretagna, non è andato a genio a tutti i team della griglia, che hanno sostenuto che non rientrava nelle competenze della Federazione iniziare ad occuparsi di tali questioni.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha dichiarato a Silverstone: "Le TD non dovrebbero essere modifiche regolamentari, c'è una governance e un processo per questo. Quindi penso che dobbiamo discutere esattamente il motivo per cui sono state emesse".

"In questa gara (il GP di Gran Bretagna) non sembrava che ci fosse molto porpoising. Quindi i team stanno risolvendo il problema. Non credo che ci sia bisogno dell'intervento di una TD".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La questione è stata debitamente sollevata nella riunione della F1 Commission di venerdì mattina, ed è stato deciso di ritardare l'applicazione di queste nuove norme.

Un comunicato della FIA afferma che: "A seguito dei feedback e della consultazione con i team e per consentire alle squadre di apportare i necessari aggiornamenti ai fondi ed ai pattini, che garantiranno un'applicazione equa della metrica utilizzata per misurare questa oscillazione su tutte le vetture, l'attuazione della bozza di direttiva tecnica rilasciata ai team prima del Gran Premio di Gran Bretagna entrerà in vigore a partire dal Gran Premio del Belgio".

La dichiarazione della FIA ha aggiunto che il monitoraggio del comportamento delle vetture, iniziato in occasione del Gran Premio del Canada, continuerà nelle prossime gare.

Inoltre, ha proseguito: "Sono state discusse anche diverse azioni proposte per affrontare questo problema nel Regolamento Tecnico 2023, con chiare indicazioni da portare al Comitato Tecnico".