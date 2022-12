F1 | Il dominio dei primi tre team non è una sorpresa per la FIA

Carica lettore audio

Red Bull, Ferrari e Mercedes hanno occupato praticamente sempre le prime tre posizioni per tutto il 2022.

Lando Norris della McLaren è stato l'unico pilota degli 'altri' a salire sul podio, quando è arrivato terzo al Gran Premio dell'Emilia Romagna.

Il vantaggio delle squadre più grandi ha suscitato il timore che lo sforzo della F1 per equilibrare le prestazioni non stesse funzionando, soprattutto perché una delle motivazioni principali per cambiare così tanto le regole era quella di dare alle squadre più piccole maggiori possibilità di vittoria.

Ma il direttore tecnico delle monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ritiene che la storia della F1 dimostri che quando si cambiano le regole è normale che i top team partano in vantaggio.

Alla domanda su cosa ne pensa del fatto che nel 2022 ci sia stato un solo podio di un concorrente che non faceva parte delle prime tre squadre, Tombazis ha detto: "Non era inaspettato. L'effetto del budget cap richiederà alcuni anni per essere recepito, perché c'è ancora un vantaggio iniziale per alcuni".

"Penso che all'inizio le squadre più ricche sono adattate meglio alle regole. Ma credo che ora la gente abbia visto quali sono le soluzioni e probabilmente si adeguerà per il prossimo anno. Credo che sia stato il risultato del primo anno di applicazione dei regolamenti".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Lewis Hamilton, Mercedes W13 battle for position Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tombazis è convinto che il divario tra i primi tre e il resto del gruppo sia stato in realtà minore di quanto avrebbe potuto essere, e per questo non è affatto preoccupato della situazione.

"Essendo il primo anno di regolamenti, credo che i distacchi siano stati molto risicati. Penso che se fosse stato il quinto anno sarebbe stato un po' più preoccupante, ma era il primo".

"Se si guarda al primo anno di novità, il 2014, 2009 o 1998 credo, questi di solito avevano dei divari abbastanza grandi. Credo che quest'anno sia risultato molto meno".

I pensieri di Tombazis fanno eco a quelli di Ross Brawn, direttore generale uscente della F1, che ha recentemente dichiarato a Motorsport.com che le regole hanno bisogno di un altro anno per dimostrare se hanno funzionato o meno nel ravvicinare i valori in campo.

"Penso che quando ci sono nuovi regolamenti, ci sono squadre che li rispettano", afferma il britannico.

"Nella stagione 2009, che era una nuova serie di regolamenti, due o tre squadre erano al top, mentre il resto ha faticato, anche alcune delle grandi. Quindi, credo che sia necessaria un'altra stagione".

"Non saprei cosa fare se continuerà così, perché credo che abbiamo messo in atto una serie di iniziative: il tetto ai costi, le auto e le piste, il format delle gare".

"Tutto è ora orientato a cercare di mantenere l'integrità dello sport, ma anche ad avvicinare le prestazioni. E abbiamo le restrizioni aerodinamiche, che ora vengono adottate a seconda della posizione in classifica".

"Quindi, ci sono molte cose che spingono in una buona direzione. Sono ottimista".