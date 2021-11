F1 | I track limits potrebbero essere un incubo per la FIA in Qatar

Podcast | Bobbi: "Ecco come Mercedes può conquistare la pole"

In questa nuova puntata di Piloti Top Secret, Matteo Bobbi e Beatrice Frangione commentano quanto visto nel venerdì di libere del Gran Premio del Qatar. Un tracciato nuovo per quasi tutti i piloti e per la massima serie, in cui Mercedes potrebbe ridurre il distacco su Red Bull con un piccolo segreto...