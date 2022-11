F1 | I team pensano a una pausa invernale obbligatoria

Carica lettore audio

Il maxi calendario che la Formula 1 e tutti i suoi addetti ai lavori saranno chiamati ad affrontare la prossima stagione ha messo in allarme diverse persone. Difficile pensare che le cose potessero rimanere tali e quali alle attuali.

Troppe gare in più rispetto al 2022, un dispendio di energie e tempo complicato da gestire per ogni persona. Viaggi continentali e intercontinentali, tempi ristretti per ogni spostamento, ore di lavoro interminabili nel fine settimana di gara, rendendo il coprifuoco un semplice palliativo, un bicchiere d'acqua fresca in un deserto infinito.

Ecco perché i team di Formula 1 sono in trattativa per introdurre nei regolamenti sportivi della prossima stagione una chiusura invernale già dal 2023 per favorire il benessere del personale di ogni squadra. Attualmente la sosta esiste: 2 settimane di pausa estiva sancita dal regolamento che garantisce al personale un periodo di riposo durante l'intera sagione, obbligando i team a sospendere le loro attività.

Sebbene tutti i team garantiscano al personale le ferie durante le festività natalizie e l'inverno, i regolamenti sportivi non prevedono alcuna norma che imponga l sospensione delle attività durante la bassa stagione.

Ma nell'ambito del colloqui in seno al Comitato Consultivo Sportivo della F1, dove i team sono rappresentati dai rispettivi direttori sportivi, è emerso che è stata proposta una chiusura invernale. In questo modo la F1 adotterebbe un approccio simile a quello della chiusura estiva, inserendo nel regolamento un periodo fisso in cui tutte le squadre sono tenute a sospendere le operazioni e i membri dello staff avranno diritto alle ferie.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, il comitato non ha ancora raggiunto una fase avanzata, né c'è totale unanimità tra i team. Ma le indicazioni sono state positive. Stando ai team principal di Mercedes F1, Toto Wolff, la pausa invernale sarebbe un passo importante per proteggere il benessere del personale.

"Molto di noi team principal vorrebbero replicare quello che già facciamo nella sosta estiva, almeno a partire da Natale fino al nuovo anno, per due settimane. Ovviamente ne potremo ancora discutere, ma c'è stata un'indicazione positiva per il benessere delle persone".

Dopo un 2021 concluso a dicembre inoltrato, la presenza della Coppa del Mondo di calcio in pieno inverno ha consigliato di adottare un calendario 2022 di F1 destinato a concludersi a fine novembre. Inoltre la prossima stagione ci sarà solo un test pre-stagionale che si terrà in Bahrain, sede del primo appuntamento del Mondiale. Per il personale dei team di F1, quindi, si prospetta una pausa invernale più lunga dell'anno scorso e la più lunga da molti anni a questa parte.