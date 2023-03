F1 | I ricavi salgono a 2,5 miliardi nel 2022 con il record di pubblico

Carica lettore audio

Se nel 2021 il calendario delle 22 gare è finalmente tornato ad essere completo, c'erano ancora alcune restrizioni sull'affluenza, ma l'anno scorso, con la fine di queste restrizioni e con la F1 che continuava a beneficiare a livello mondiale della spinta di Drive to Survive, i numeri sono aumentati in modo significativo.

Il crescente interesse per questo sport si è riflesso in un'affluenza complessiva di 5,7 milioni di tifosi, che rappresenta un aumento del 36% rispetto al 2019, l'ultima stagione non influenzata dalle restrizioni COVID prima del 2022.

L'anno scorso i ricavi complessivi sono aumentati del 20%, passando da 2,136 a 2,573 miliardi di dollari, mentre il reddito operativo dell'attività - la cifra che rimane dopo aver pagato le squadre e tenuto conto di altri costi - è passato da 92 a 239 milioni di dollari.

Nel 2022 le 10 squadre si sono spartite pagamenti totali per 1,157 miliardi di dollari, rispetto agli 1,068 miliardi dell'anno precedente.

La F1 ha osservato che la sua misura chiave dei ricavi primari è aumentata del 14%, passando da 1,850 miliardi di dollari a 2,107 miliardi di dollari, suddivisi tra diritti di promozione delle gare (28,6%), diritti mediatici (36,4%) e sponsorizzazioni (16,9%).

Huge crowd support for Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

In merito ai risultati Liberty Media ha osservato che: "I ricavi per la promozione delle gare sono cresciuti grazie ai maggiori compensi generati dal mix di eventi disputati, con tre gare aggiuntive disputate al di fuori dell'Europa rispetto al 2021 e il ritorno del pubblico, mentre le limitazioni alla partecipazione dei tifosi nel 2021 hanno portato a modifiche una tantum dei termini contrattuali di un numero limitato di gare disputate".

"I ricavi da diritti media sono aumentati per l'intero anno grazie alla crescita dei ricavi degli abbonamento alla F1 TV e all'aumento dei compensi previsti da accordi contrattuali nuovi e rinnovati, mentre i ricavi da sponsorizzazione sono aumentati grazie al riconoscimento dei ricavi da nuovi sponsor".

Sono aumentati anche i flussi che rientrano negli altri ricavi, "trainati da maggiori ricavi da ospitalità generati dal Paddock Club, che ha operato in 19 gare, con un'affluenza record per tutto il 2022 rispetto agli 11 eventi del 2021, nonché da maggiori ricavi dei trasporti con un maggior numero di gare disputate al di fuori dell'Europa rispetto all'anno precedente e dall'impatto dell'inflazione dei costi di trasporto sulle tariffe di fatturazione".

"Anche gli altri ricavi della F1 per l'intero anno hanno beneficiato della capacità di intraprendere una portata maggiore di attività rispetto a quella che è stata possibile nella prima metà del 2021, colpita dalla pandemia."

Tuttavia, l'aumento dei ricavi si è accompagnato a un incremento dei costi, passati da 421 a 593 milioni di dollari in varie aree, compresa una somma sostanziale già impegnata dalla F1 per il GP inaugurale di Las Vegas di quest'anno, di cui è anche promoter.

Liberty ha aggiunto: "Questi costi sono aumentati nell'intero anno principalmente a causa dell'aumento dei costi di trasporto con tre eventi in più tenuti al di fuori dell'Europa e dell'inflazione sottostante sui costi di trasporto, dell'aumento dei costi del Paddock Club associati all'aumento delle presenze nell'hospitality e al servizio di otto eventi Paddock Club aggiuntivi rispetto all'anno precedente, nonché dell'aumento delle commissioni e dei costi di servizio dei partner associati all'aumento dei flussi di ricavi primari della F1 e all'aumento dei costi relativi alla F2 e alla F3".

"Le spese di vendita, generali ed amministrative sono aumentate nell'intero anno a causa dell'incremento dei costi del personale e dell'IT e dell'aumento delle spese legali e di altre consulenze, oltre a circa 19 milioni di dollari di costi associati alla pianificazione e al lancio del Gran Premio di Las Vegas".

L'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha sottolineato la crescente presenza sui canali dei social media come un indicatore chiave della sua popolarità.

"La F1 ha registrato un'affluenza record alle sue gare nel 2022 e siamo stati ancora una volta lo sport con la crescita più rapida sui social media", ha sottolineato.

"Stiamo continuando a costruire il coinvolgimento dei fan attraverso le nostre trasmissioni di alta qualità, i contenuti migliorati su F1 TV, i canali social e le nuove esperienze immersive, tra cui i prodotti F1 Arcade e F1 Exhibition".

"La rilevanza globale della F1 e gli sforzi di sostenibilità stanno attirando l'ingresso di costruttori di primo piano, tra cui Audi e Ford, nel 2026, e siamo certi che porteranno un valore significativo al nostro sport".