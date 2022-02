F1 | I primi indizi sulla velocità delle monoposto 2022

Carica lettore audio

La giornata di ieri ha dato il via alla nuova era della Formula 1. Le monoposto ad effetto suolo hanno debuttato ufficialmente in occasione della prima giornata di test di Barcellona ed uno dei punti di domanda era capire quanto le nuove vetture fossero più lente rispetto alle monoposto della precedente generazione.

Secondo gli ultimi rumors le attuali F1 avrebbero girato, almeno ad inizio anno, 1 secondo circa più lente rispetto a quanto visto nel 2021, ma dopo quanto visto ieri forse i team non sono riusciti a recuperare quanto speravano.

Il miglior crono di giornata, ottenuto da Lando Norris in 1’19’’568 è stato decisamente distante da quello ottenuto da Lewis Hamilton nel 2020. Il pilota della Mercedes ha infatti ottenuto nell’ultima giornata di prove il tempo di 1’16’’976 ed ha poi ceduto la vetta della classifica a Valtteri Bottas sceso addirittura a 1’15’’584.

In occasione del GP di Spagna dello stesso anno, Hamilton ha ottenuto la pole con il crono di 1’15’’584 anche se è doveroso sottolineare come le condizioni atmosferiche di quel periodo fossero decisamente migliori rispetto a quelle nelle quali si sono svolti i test.

Non è possibile effettuare confronti con il 2021, sia perché l’unica sessione di test si è svolta in Bahrain sia perché il tracciato di Barcellona è stato modificato in curva 10. Tuttavia, se i test possono fornire un’idea approssimativa delle prestazioni delle vetture, allora si può affermare che le monoposto 2022 siano essere un passo indietro.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

La pole di Hamilton dello scorso anno è stata ottenuta in 1’16’’741, quasi tre secondi meglio del tempo firmato ieri da Norris, ma è chiaro che i team attualmente non siano lontanamente vicini al limite delle vetture 2022.

In questa fase, oltre a non usare mappature di motore aggressive, le squadre si stanno concentrando sul capire l’equilibrio delle auto più che sui tempi sul giro. La domanda è se effettivamente questi 3 secondi di gap dal crono 2021 siano effettivi o meno.

Se analizziamo il giro di Norris e lo confrontiamo con i tempi della qualifica 2021 possiamo notare che l’inglese si sarebbe piazzato ventesimo in griglia davanti soltanto a Nikita Mazepin autore del crono di 1’19’’807.

Facendo un confronto per settori, inoltre, possiamo notare come Norris perda più tempo rispetto alla Haas nel T1, ma poi riesca a guadagnare tutto nel T2 e nel T3.

Norris 2022 vs Mazepin 2021: comparazione tempo sul giro

Norris (2022) Mazepin (2021) Settore 1: 22.385 Settore 1: 22.232 Settore 2: 29.740 Settore 2: 30.036 Settore 3: 27.443 Settore 3: 27.539 Tempo: 1'19''568 Tempo: 1'19''807

Facendo un confronto tra le velocità di punta di Mazepin nel 2021 e Norris ieri si può osservare come l’inglese non sia stato il più rapido in nessuna delle speed trap e questo potrebbe dipendere sia da una mappatura di motore conservativa che dalle specifiche delle vetture 2022.

Norris 2022 vs Mazepin 2021: comparazione velocità di punta

Norris (2022) Mazepin (2021) Speed trap: 314 Speed trap: 324 Traguardo: 280 Traguardo: 286 Settore 1: 281 Settore 1: 289 Settore 2: 301.2 Settore 2: 300

Quello che sarà interessante vedere è quanto il ritmo delle vetture si abbasserà nei prossimi giorni perché ad un certo punto le squadre vorranno capire le prestazioni delle rispettive monoposto con poco carico di benzina.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Questo dovrebbe aiutarci a comprendere quanto le monoposto 2022 siano più lento rispetto a quelle delle precedenti generazioni.

Tuttavia, una delle maggiori sorprese della prima giornata di test di Barcellona è stata l’affidabilità delle nuove vetture. Non c’è stata alcuna interruzione con bandiera rossa e le monoposto si sono dimostrate incredibilmente robuste.

Il campione del mondo Max Verstappen ha completato 147 giri, otto in più di quanti ne abbia fatti lo scorso anno con una Red Bull RB16B che era sostanzialmente una evoluzione della vettura 2020.

Il responsabile degli ingegneri, Guillaume Rocquelin, ha dichiarato: “Sono contento perché oggi è stata una giornata molto produttiva per la squadra. Ci siamo posti l’obiettivo ottimistico di percorrere 700 Km e abbiamo finito col fare solo tre giri in meno che per il primo giorno di test è un qualcosa di inusuale”.