F1: i piloti provano guanti sperimentali nelle FP1 in Turchia

I guanti dei piloti sono stato al centro della ricerca dopo l’incidente di Romain Grosjean, avvenuto lo scorso anno al GP del Bahrain, quando il francese ha riportato ustini alle mani.

I produttori dell’abbigliamento da gara hanno esplorato nuove soluzioni per migliorare la resistenza al fuoco garantendo, al contempo, la comodità dei piloti.

Il regolamento della FIA consente adesso di utilizzare equipaggiamenti non omologati per scopi di ricerca e nel corso del venerdì mattina i commissari hanno confermato come cinque piloti abbiano indossato guanti sperimentali prodotti da diversi fornitori.

Lewis Hamilton e Carlos Sainz hanno utilizzato guanti prodotti dalla Puma, mentre Daniel Ricciardo quelli prodotti dalla Sparco, Sebastian Vettel dalla Alpinestars e George Russell dalla OMP.

I commissari hanno comunicato: "Dall'inizio del 2021 il dipartimento di sicurezza della FIA sta conducendo un progetto di ricerca con l'obiettivo di migliorare la protezione della trasmissione del calore dei guanti dei piloti. I cambiamenti nelle specifiche dei guanti necessari per ottenere questa maggiore protezione devono essere bilanciati con i livelli di comfort necessari per guidare la vettura in modo sicuro e per periodi prolungati".

"Si ritiene che qualsiasi effetto delle modifiche alle specifiche sul comfort possa essere valutato efficacemente solo durante i test in pista".

I commissari hanno poi confermato come i piloti debbano normalmente indossare guanti che soddisfino lo standard FIA 8856-2018, ma le regole consentono loro di provare i prototipi sperimentali.

"Nel marzo 2017 il WMSC ha approvato una proposta che definisce un processo attraverso il quale la FIA può autorizzare l'uso di attrezzature di sicurezza sperimentali durante le sessioni di prove ufficiali. Questi prodotti sono per definizione innovativi e quindi non possono essere omologati fino a quando il regolamento non sarà approvato dalla WMSC".

"I membri della commissione di sicurezza hanno recentemente approvato a maggioranza una deroga per i guanti prototipo da utilizzare durante le sessioni di prove ufficiali e private degli eventi di Formula 1, Formula E, WRC e WEC allo scopo specifico di ricerca."

L'uso dei guanti questo fine settimana deve essere supervisionato dal dipartimento di sicurezza della FIA, tramite il delegato alla sicurezza Michael Masi.