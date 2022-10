F1 | I piloti pensano a "giri informativi" quando la pista è bagnata

Carica lettore audio

Dopo gli allagamenti che hanno portato al rinvio dei Gran Premi di Singapore e del Giappone a causa di violenti acquazzoni, i piloti di F1 sono convinti che sia possibile trovare una soluzione migliore per far riprendere le attività in pista non appena sia sufficientemente sicuro.

Ritengono che l'utilizzo della safety car per valutare il livello dell'acqua in pista sia tutt'altro che ideale, poiché le sue prestazioni e la quantità di spruzzi che emette non sono paragonabili a quelle delle macchine da gran premio.

Ciò può causare inutili ritardi nella ripresa delle gare, ma anche dare l'impressione sbagliata ai tifosi e ai commentatori televisivi che le condizioni appaiano migliori di quelle reali.

In seguito alle discussioni tra i membri della Grand Prix Drivers' Association (GPDA) sulla scia degli eventi di Singapore e del Giappone, è emersa l'idea di introdurre una nuova procedura di "giri informativi".

Ciò consentirebbe alle vetture di F1 di percorrere alcuni giri - da sole o dietro una safety car - in determinati periodi di tempo durante i ritardi per pioggia.

Il controllo della gara potrebbe così ricevere un feedback diretto dai piloti durante e dopo questi giri, per giudicare meglio se la gara è sicura o meno.

Il presidente della GPDA, Alexander Wurz, ritiene che questi "giri informativi" sarebbero uno strumento estremamente prezioso per fornire alla FIA migliori informazioni sulle condizioni della pista e per chiarire al pubblico se è troppo pericoloso o meno riprendere la gara.

"Il direttore di gara dovrebbe avere la possibilità di effettuare quelli che io chiamo giri informativi", ha dichiarato Wurz a Motorsport.com in un'intervista esclusiva.

"Potrebbe dire, se i team sono d'accordo con questa procedura, che tra 10 minuti manderemo le auto in giro, come se si trattasse di un giro in griglia".

"In questo giro, tutti i piloti vedranno come sono le condizioni. Potremmo avere 20 opinioni dei 20 piloti che hanno messo a rischio la loro vita. E quindi la FIA potrebbe prendere una decisione molto più informata da parte dei piloti".

Wurz ritiene che questi giri extra sarebbero estremamente vantaggiosi anche per i commissari di pista, in quanto li aiuterebbero a capire se la visibilità è sufficientemente buona da permettere loro di operare in sicurezza.

"È meglio anche per i commissari, perché sapranno se possono vedere la postazione successiva", ha detto l'ex pilota di F1.

"Se non si riesce a vedere il prossimo posto di controllo, non si dovrebbe guidare perché non si vedrebbe un incidente in questa nuvola bianca di nebbia".

"Quindi, con questi giri informativi, i commissari possono anche informarci sulle condizioni. Il direttore di gara avrà un quadro più informato e tutti i milioni di telespettatori in tutto il mondo potranno vedere con i loro occhi com'è la situazione".

Impressioni della Safety Car

Spray comparison between F1 cars and the safety car at Suzuka Photo by: Motorsport Images

Wurz ritiene che spesso i fan abbiano un'impressione sbagliata delle cattive condizioni osservando la safety car, che spruzza acqua in misura minima rispetto alle macchine di F1, girare da sola durante i ritardi dovuti alla pioggia.

Ciò è stato evidenziato nel GP del Giappone (immagine sopra), quando gli spruzzi della safety car erano così ridotti rispetto a quando le gare sono iniziate.

"Quando si vede la safety car guidare da sola, con pochi spruzzi, e il pilota si diverte a superare i cordoli e a controllare la derapata, è completamente, totalmente diverso rispetto a quando si possono mandare fuori all'improvviso le 20 auto. Questo è il delta".

Ha spiegato che l'idea di questi giri extra è nata sentendo Lewis Hamilton parlare delle condizioni durante i ritardi in Giappone.

"L'idea è nata quando Lewis ha detto che è in grado di dirti in un minuto [quali sono le condizioni] solo guidando là fuori: non può dirtelo se sta guardando la TV", ha detto.

"Ho pensato: 'Mio Dio, ha completamente ragione'. Ma questo richiede un cambiamento delle regole e della procedura. E questo deve essere reso disponibile molto rapidamente al direttore di gara".

Discussioni della FIA

L'idea dei "giri informativi" è stata finora discussa solo all'interno della GPDA, ma è probabile che venga presentata alla FIA durante le discussioni ad Austin, sulla base degli eventi delle ultime gare.

Wurz ha detto che l'esperienza del Giappone ha accelerato una spinta all'interno dell'organismo dei piloti per migliorare le cose per le gare sul bagnato.

"Siamo tutti decisamente d'accordo nel trovare una soluzione, perché siamo qui per la nostra sicurezza, per il nostro sport e per i nostri fan", ha detto l'austriaco.

"Vogliamo solo assicurarci che i nostri fan capiscano e che non pensino improvvisamente che siamo tutti dei rammolliti".

"Non si tratta di essere etichettati come i pazzi. Dobbiamo cercare la sicurezza. Ma se ci si rende conto che non vediamo le altre auto, allora è molto più facile rispettare la decisione di un ritardo.

"Dalle chiacchierate che abbiamo avuto durante la gara, durante la bandiera rossa e dopo, so che il Giappone ci ha ricordato che quando il tempo è grigio, e lo sfondo è grigio, e non ci sono pubblicità luminose sui lati, improvvisamente non sai dove sei".

"Nessuno ha potuto vedere Carlos [Sainz] bloccato in traiettoria e questo è un chiaro promemoria di un pericolo, come è successo a Spa con Anthoine [Hubert] quando si ha una situazione di T-bone. Questo [impatto] non è ciò per cui le vetture sono state progettate e non potrebbero mai essere realizzate, ad essere onesti".

Anche se il passaggio ai "giri informativi" richiederebbe nuove regole e discussioni dettagliate su come attuarle in termini di consumo di carburante in gara e di giri contati, Wurz ritiene che tali questioni possano essere risolte.

"Bisognerebbe definire le distanze di gara, il carico di carburante e così via, ma credo che si possa trovare una soluzione perché sarebbe utile".

Wurz ritiene inoltre che la F1 potrebbe ricorrere a soluzioni ad alta tecnologia per migliorare le decisioni sulla visibilità.

"Si potrebbero usare dei sensori di visibilità, e in questo modo non si tratterebbe di una decisione umana, ma di una decisione quantificabile basata sulla tecnologia", ha detto.

"Potrebbero esserci strumenti aggiuntivi solo per garantire la coerenza da una situazione all'altra".