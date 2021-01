F1: i piloti con più gare senza una vittoria

Un totale di 110 piloti sa cosa vuol dire vincere almeno una gara di Formula 1, e molti di più sono quelli che non sono mai riusciti a raggiungere la gloria di salire sul gradino più alto in un Gran Premio della massima categoria.

Nomi come Giuseppe Farina (vincitore della prima gara della storia), Giancarlo Baghetti (un "anonimo" che gareggiò solo in 21 gare) o Johnnie Parsons (che beneficiò del fatto che negli anni 50 le 500 Miglia di Indianapolis era parte del calendario della F1 e solo i piloti americani vi gareggiavano) sono nella storia come piloti che hanno vinto nella loro prima apparizione nel campionato mondiale di F1.

Altri come Mark Webber (130 gare prima della sua prima vittoria), Rubens Barrichello (124) o Jarno Trulli (117) hanno dovuto aspettare a lungo per il loro primo trionfo. Ma sono molti anche quelli che hanno disputato una moltitudine di Gran Premi senza sapere cosa fosse festeggiare una vittoria in F1. E sono i protagonisti di questa gallery.

Scoprite con noi chi sono!

25° - Jonathan Palmer (83 GP) 1 / 25 Foto di: LAT Images 24° - Takuma Sato (90 GP) 2 / 25 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images 23° - Timo Glock (91 GP) 3 / 25 Foto di: Sutton Motorsport Images 22° - Ivan Capelli (93 GP) 4 / 25 Foto di: LAT Images 21° - Ukyo Katayama (95 GP) 5 / 25 Foto di: LAT Images 20° - Chris Amon (96 GP) 6 / 25 Foto di: LAT Images 19° - Marcus Ericsson (97 GP) 7 / 25 Foto di: Sutton Motorsport Images 18° - Pedro Diniz (98 GP) 8 / 25 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images 17° - Pedro de la Rosa (105 GP) 9 / 25 Foto di: LAT Images 16° - Jos Verstappen (105 GP) 10 / 25 Foto di: LAT Images 15° - Philippe Alliot (109 GP) 11 / 25 Foto di: LAT Images 14° - Daniil Kvyat (110 GP) 12 / 25 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images 13° - Mika Salo (110 GP) 13 / 25 Foto di: LAT Images 12° - Carlos Sainz Jr. (118 GP) 14 / 25 Foto di: Federico Basile / Motorsport Images 11° - Pierluigi Martini (118 GP) 15 / 25 Foto di: LAT Images 10° - Kevin Magnussen (119 GP) 16 / 25 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9° - Adrian Sutil (128 GP) 17 / 25 Foto di: XPB Images 8° - Eddie Cheever (132 GP) 18 / 25 Foto di: Sutton Motorsport Images 7° - Jean-Pierre Jarier (134 GP) 19 / 25 Foto di: Sutton Motorsport Images 6° - Derek Warwick (146 GP) 20 / 25 Foto di: LAT Images 5° - Martin Brundle (158 GP) 21 / 25 Foto di: LAT Images 4° - Romain Grosjean (179 GP) 22 / 25 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images 3° - Nico Hulkenberg (179 GP) 23 / 25 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images 2° - Nick Heidfeld (183 GP) 24 / 25 Foto di: Sutton Motorsport Images 1° - Andrea de Cesaris (208 GP) 25 / 25 Foto di: LAT Images