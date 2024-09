F1 | I piloti chiedono di rivedere le regole dopo l'esclusione di Magnussen

Il sistema dei punti di penalità sulla Superlicenza di Formula 1 "deve essere rivisto" sulla scia dell'incidente che ha fatto scattare la squalifica di una gara per Kevin Magnussen per il Gran Premio dell'Azerbaijan, che altri piloti hanno definito "severa".

Magnussen è entrato in contatto con Pierre Gasly nel tentativo di effettuare un sorpasso alla Variante della Roggia durante il Gran Premio d'Italia , costringendo infine entrambi a prendere la via di fuga tagliando la chicane.

Sebbene Magnussen abbia continuato e si sia classificato nono, gli è stata inflitta una penalità di 10 secondi oltre a di due punti sulla sua superlicenza, facendolo retrocedere al 10° posto e facendogli scattare il divieto di partecipare alla gara di Baku dopo aver raggiunto 12 punti di penalità.

Questo nonostante Gasly abbia affermato in precedenza che non si trattava di "nulla" e che la penalità era "ingiusta", cosa che il compagno di squadra di Magnussen, Nico Hulkenberg, ha condiviso.

"Ovviamente, c'è una storia, come ha accumulato tutti quei punti di penalità. Ma se si guarda solo all'incidente di Monza, credo che faccia parte delle corse".

"Voglio dire, è una manovra piuttosto semplice, leale e corretta. Non vedo due punti di penalità per quell'episodio, o addirittura quei 10 secondi di penalità - sono molto severi".

"Questa è la mia opinione, ma la maggior parte dei piloti la pensa allo stesso modo. Ho avuto un caso con Fernando (Alonso) in Austria, nella Sprint, dove ho cercato di fare una mossa alla terza curva, ma ho bloccato e sono andato un po' largo, e lui è dovuto uscire di pista".

Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ma, voglio dire, le corse sono così: per sorpassare dobbiamo uscire dalla zona di comfort e correre qualche rischio. E a volte succede".

"Sembra un po' che i commissari, ogni volta che c'è un piccolo contatto, vogliano essere coinvolti. Vogliono avere una conseguenza, cosa che credo i piloti non ritengano necessaria per ogni contatto. Forse le linee guida per le penalità devono essere riviste e poi cambiate, perché dobbiamo essere in grado di correre".

Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha concordato, aggiungendo: "Credo che in base alle linee guida per le penalità, la penalità che è stata data per quel particolare incidente, non si possa davvero discutere. Ma è più che altro una questione di correttezza della penalità".

Yuki Tsunoda ritiene che il sistema dei 12 punti sia troppo restrittivo per una stagione di 24 gare, ricordando di essere stato vicino a un'interdizione nel 2022 a causa di una serie di infrazioni nella sua seconda annata in F1.

A suo avviso, per infrazioni come i track limits, la penalità in pista è sufficiente per punire un pilota e i commissari dovrebbero applicare i punti caso per caso.

"Mi sono trovato in questa situazione, ho rischiato di essere bandito due anni fa", ha detto Tsunoda. "Se ho capito bene, i punti di penalità non sono cambiati rispetto a quando hanno introdotto il massimo dei punti raggiungibili".

"Mi sembra che questo tipo di punti di penalità dovrebbe essere un po' più conforme, credo - sembra ancora un po' severo per 24 gare. Se con i track limits si ottengono dei punti di penalità, allora è troppo. Perché ti penalizzano già abbastanza nei risultati di gara".

"In quel caso non servono punti di penalità, ma nel caso di un contatto sì. Ma bisogna guardare caso per caso, sicuramente. Basterebbe in alcuni casi dare un punto invece che due, a seconda della situazione".

George Russell ha convenuto che la sanzione per l'incidente in sé è stata severa, ma ha aggiunto che forse i casi più evidenti di guida "irregolare" devono essere puniti di più - citando il fatto che nessuno è stato bandito per incidenti pericolosi in 12 anni.

Ha aggiunto che si trattava anche di creare un precedente per coloro che si apprestano ad entrare in F1, garantendo che i piloti più giovani non arrivino nel campionato con cattive abitudini.

"È un discorso che è stato affrontato più volte negli anni passati, quando i piloti hanno navigato a vista", ha spiegato Russell.

"Nessuno è stato bandito per 12 anni, quindi si potrebbe discutere se i punti di penalità siano stati abbastanza severi. Si potrebbe obiettare che i punti di penalità di Monza sono sembrati un po' troppo severi, ma si potrebbe anche sostenere che alcuni degli altri incidenti non sono stati abbastanza severi".

"Quindi sì, penso che dobbiamo creare un precedente anche per le formule addestrative. I ragazzi della F4, della F3 e della F2 ci guardano con ammirazione e non dovrebbero permettersi di farla franca con una guida pericolosa o irregolare. E a un certo punto bisogna essere puniti per questo".