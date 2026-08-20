F1 | I dubbi di Verstappen: "Sono stato più vicino al ritiro che a cambiare squadra"

Il rinnovo di Max Verstappen è una buona notizia per la Red Bull, che potrà contare ancora per qualche anno sulla sua punta di diamante, ma anche per la Formula 1, perché il rischio che il pilota olandese potesse lasciare la categoria non era poi così remoto. Max non aveva mai nascosto questa possibilità, e non si può negare che sarebbe stato un problema anche per la Formula 1 stessa.

Nessun pilota è più grande dello sport, e questo è bene chiarirlo. Ma se colui che molti ritengono il più rappresentativo decide di lasciare la griglia perché le caratteristiche delle nuove monoposto non restituiscono più le sensazioni che ci si aspetterebbe da una Formula 1, allora non è una buona pubblicità. Ancora di più se, peraltro, non è l’unico pilota a lamentarsene in maniera piuttosto diretta.

Verstappen non ha fissato una data per il suo ritiro e non ha nascosto che l’idea sarebbe quella di provare a chiudere la carriera in Red Bull, la squadra che lo ha lanciato e gli ha permesso di conquistare i suoi quattro titoli mondiali e che ora gli permette una certa libertà con le attività extra F1. Con questo rinnovo, ciò che è certo è che il ritiro appare ora molto più distante rispetto a pochi mesi fa, mettendo fine a diversi dubbi sul suo futuro.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Red Bull Content Pool

Non è un segreto che Max sia stato tra i più severi critici del regolamento attuale, contestandone la gestione dal punto di vista energetico, ritenuta eccessiva, soprattutto perché in un certo senso limita la libertà del pilota. È naturale che ogni era tecnica si adatti meglio o peggio a determinate caratteristiche, e così è stato anche per quella a effetto suolo. Ma il dover massimizzare la batteria ha imposto limiti molto più stringenti, in particolare sull’uso dell’acceleratore, che oggi va modulato in base a diversi fattori.

Se il rettilineo successivo è lungo, paradossalmente conviene posticipare il ritorno sull’acceleratore e spalancare il pedale del gas più tardi, così da ridurre il pattinamento e massimizzare il tempo in cui l’MGU‑K può lavorare al massimo. Se invece il rettilineo è corto o non c’è un particolare utilizzo di energia, le dinamiche cambiano: sono ragionamenti che richiedono tempo per essere assimilati.

È chiaro che molti piloti non abbiano apprezzato queste restrizioni, così come il fatto che, specie a inizio stagione prima degli interventi introdotti a Miami, si arrivasse alla curva o dovendo fare molto lift and coast per ricaricare la batteria, oppure con una velocità sensibilmente inferiore rispetto al passato, trasformando i curvoni veloci in zone di media velocità.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fortunatamente, le modifiche alle PU previste per il 2027 e il 2028 sono andate nella direzione sperata dai piloti, e questo ha aiutato anche Verstappen a chiarire i dubbi sul suo futuro. Il tutto dopo essere stato accostato anche a un possibile passaggio in McLaren seguendo Gianpiero Lambiase, sebbene si ritenga che queste voci fossero più uno strumento per mettere pressione a Red Bull sul rinnovo che una reale trattativa avviata per un trasferimento a Woking nel breve termine.

"Ero più vicino al ritiro che al cambiare squadra" – ha dichiarato ai media a Zandvoort commentando la scelta di rinnovare il contratto con la Red Bull –. "Devo dire che, dopo le prime gare, ho detto a Laurent [Mekies, team principal della Red Bull] di non venire da me con domande sul futuro, perché non sapevo nemmeno se volessi restare. Ma in tutta onestà, abbiamo sempre mantenuto un dialogo molto aperto”.

Negli ultimi mesi, Verstappen ha avuto diverse discussioni con i vertici della Formula 1 per comprendere in quale direzione dovrebbe muoversi la serie nel prossimo futuro. È naturale che da entrambe le parti ci fosse la volontà di proseguire insieme, ma per Max era altrettanto fondamentale capire quale strada la Formula 1 stesse imboccando, sia nel breve che nel lungo termine.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Amo correre. Ho avuto molte discussioni molto positive con la F1, ma anche con la FIA [riguardo ai regolamenti]. Stiamo lavorando lentamente verso qualcosa che diventerà sempre migliore. Quindi, anche da parte mia, mi sono adattato, ho accettato la situazione in cui penso ci troviamo tutti e sto solo cercando di tirarne fuori il meglio. E penso che anche la durata del contratto che ho firmato apra di nuovo la porta a valutare la situazione quando, potenzialmente, rientreranno i motori V8."

L’attuale scadenza del nuovo contratto di Verstappen coincide con la stagione finale dell’attuale regolamento tecnico, dato che il Patto della Concordia terminerà al termine del 2030. Tuttavia, Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, non ha nascosto la volontà di anticipare di un anno la conclusione di questo ciclo tecnico per passare al prossimo, che dovrebbe segnare il ritorno dei V8.

Esiste già un ampio consenso tra i principali attori, inclusi la FIA e il detentore dei diritti commerciali, per adottare un formato più tradizionale, in cui l’erogazione dell’energia elettrica abbia un impatto meno determinante sulle gare, magari con un piccolo KERS per mantenere una componente ibrida. Ma le tempistiche sono un’altra questione, perché per anticipare la fine di questo ciclo tecnico sarebbe necessario un accordo più ampio con tutti i costruttori.

Questo influenzerà la direzione di Verstappen con l'avvicinarsi del 2030. "Ho sempre detto, e l'ho detto anche quando Dietrich [Mateschitz, fondatore della Red Bull] era ancora in vita, che il mio obiettivo e traguardo è chiudere la mia carriera in questo team. E penso che ci stiamo avvicinando a questo. Ovviamente ci sono ancora molti anni davanti, ma l'obiettivo resta quello. Per questo sono molto orgoglioso di aver rinnovato e di provare a tornare in cima. Abbiamo provato a lungo cosa significa essere al vertice. È per questo che c'è ancora molta fame nel cercare di arrivarci di nuovo”, ha detto Max.