F1 | I direttori di gara Wittich e Freitas positivi al COVID

Il prossimo GP di Miami rischia di essere disputato con un direttore di gara diverso da Niels Wittich ed Eduardo Freitas. Entrambi, infatti, sono risultati positivi al COVID, ma mentre il portoghese la prossima settimana sarà impegnato nell’appuntamento del WEC di Spa-Francorchamps (COVID permettendo…), il primo dovrà necessariamente negativizzarsi per poter raggiungere la Florida.

Dopo l’Australia gli Stati Uniti sono il secondo paese che ospita le F1 nel 2022 che pretende un test COVID-19 negativo effettuato nelle 24 precedenti l’ingresso nel territorio.

Wittich e Freitas, chiamati quest’anno a prendere il ruolo gestito fino alla passata stagione (non senza polemiche) da Michael Masi, hanno accusato qualche sintomo già nello scorso weekend di Imola e si sono stati sottoposti al test al ritorno nei rispettivi paesi d’origine.

I team sono già stati informati della situazione in occasione della F1 Commission tenutati martedì a Londra, ma la situazione potrebbe creare non pochi problemi alla FIA qualora Wittich non riuscisse a negativizzarsi in tempo e fosse costretto a saltare l’intero weekend di Miami.

Scartata per ovvi motivi l’idea di chiamare Michael Masi, si potrebbe pensare ad allertare il direttore di gara della Formula E Scot Elkins che ha già lavorato come vice in F1 negli anni passati, ma il rimpiazzo più quotato è Herbie Blash, già vice di Charlie Whiting fino al 2014.

Herbie Blash, consigliere senior permanente dei direttori di gara, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Blash è già stato richiamato in questa stagione nel ruolo di consulente senior della race control, e la sua attività è stata quella di aiutare Wittich e Freitas ed al contempo osservare i loro progressi per conto del nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Blash è stato presente nei primi tre round del campionato, ma non ad Imola a causa dei suoi impegni in SBK con la Yamaha ad Assen.

Il veterano della FIA, Colin Haywood, è stato richiamato dalla pensione ad inizio anno per prendere il posto di Freitas quando il portoghese sarà impegnato negli appuntamenti del WEC, ma la sua presenza a Miami era già programmata.

Freitas fino ad ora ha svolto il ruolo di vice di Wittich negli eventi cui ha partecipato, ma potrebbe prendere il comando delle operazioni in occasione del prossimo GP di Spagna.