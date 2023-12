F1 | I 10 team unanimi contro la FIA: è guerra aperta nel Circus!

È guerra aperta fra FOM e FIA. A farla deflagrare è stata la notizia dell’avvio dell’inchiesta della FIA che ha avviato un procedimento in merito ad un potenziale conflitto di interessi che coinvolgerebbe i coniugi Wolff, con Toto che secondo l’accusa avrebbe beneficiato di alcune informazioni di natura riservata della FOM che gli altri team principal non potevano sapere.

Qualcuno ha pensato che il tramite potesse essere Susie Wolff che nel suo ruolo di amministratore delegato della F1 Academy (campionato fuori dell’orbita FIA, ma gestito direttamente da Liberty) riporta direttamente al CEO della F1 Stefano Domenicali. L’informazione era uscita da Business F1, solitamente molto informato sulle questioni del Circus, e c’era chi aveva ipotizzato che l’ispiratore del caso potesse essere Christian Horner.

Il team principal della Red Bull, invece, ha fatto una dichiarazione a Sky UK nella quale ha decisamente negato qualsiasi coinvolgimento diretto nella vicenda, dando una forte sterzata alla vicenda. Non solo, ma le dieci squadre di F1 hanno preso posizione postando ciascuna un tweet nel quale hanno escluso il loro coinvolgimento nella vicenda, riconoscendo la piena fiducia in Susie Wolff e prendendo le distanze da quello che si sta delineando come uno scontro fra FIA e FOM, o più precisamente fra Mohammed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale, e Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1.

La Federazione Internazionale ha avuto la prova provata che nella Governance della F1 conta poco a nulla: al tavolo delle decisioni, infatti, Liberty ha dieci voti proprio come la FIA e le squadre del Circus. I dieci team in modo drastico e chiaro prendendo posizione a favore di Susie Wolff si sono schierati dalla parte della FOM, lasciando la FIA con un cerino in mano.

Le forti divergenze che covavano sotto alla cenere, sono clamorosamente esplose in una polemica che rischia di incendiare la F1. L’unanime presa di posizione dei team, però, cambia lo scenario che si poteva presagire ieri, isolando la Federazione Internazionale che sarebbe partita con l’inchiesta affidata al Dipartimento di conformità della FIA, senza che le parti in causa siano state informate sull’indagine in corso.

La reazione di Susie Wolff, della Mercedes e di F1 era stata durissima già ieri. L’intervento dei team sposta l’ago della bilancia. Horner ha detto di non aver presentato alcuno reclamo ufficiale alla FIA, riconoscendo alla moglie di Toto la capacità di condurre la F1 Academy, visto che Red Bull Racing sarà coinvolta nella serie femminile con tre monoposto, anziché le due degli altri. E subito dopo sono arrivati i post delle squadre: vedremo quale sarà il comportamento della FIA messa clamorosamente in un angolo. Si chiederanno le dimissioni di Ben Sulayem?