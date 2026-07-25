F1 | Hungaroring: riasfaltata parzialmente parte della pista dopo le forti critiche dei piloti

La prima giornata di pista all'Hungaroring non ha solo mostrato i primi valori in pista, ma ha anche denotato un aspetto importante: l'inadeguatezza di alcune parti della pista causata da un asfalto tutt'altro che dignitoso.

La pista, rispetto allo scorso anno, è stato riasfaltata in curva 1 e 12. Ma proprio in queste, assieme alla 13, sono apparsi numerosi bump che hanno portato i piloti a criticare aspramente la pista al termine della seconda sessione di prove libere.

I nuovi dossi sarebbero stati creati da assestamenti al di sotto del manto stradale a causa del caldo estivo che si è abbattuto sull'Ungheria quest'anno. Inoltre, i bump erano già stati notati alcune ettimane fa durante l'appuntamento dell'International GT Open.

"Avevo già ricevuto un riscontro dal circuito prima di questo evento, alcune settimane fa, secondo cui il nuovo asfalto stava già iniziando a deteriorarsi dopo il passaggio delle altre categorie che hanno gareggiato qui. Per questo motivo hanno cercato di intervenire applicando le toppe che avete visto in Curva 1 e in Curva 12", ha dichiarato Simone Berra di Pirelli dopo le Libere 2.

"Abbiamo constatato che queste riparazioni offrono un livello di aderenza non particolarmente elevato, anzi piuttosto ridotto in quelle zone, e questo genera una certa instabilità della vettura. Inoltre, abbiamo osservato che l'asfalto continua ad aprirsi proprio in quei punti".

"Naturalmente, quando il manto stradale si deteriora in questo modo, il rischio è che il livello di grip diminuisca ulteriormente e che le vetture tendano a scivolare di più in quelle aree".

A completare l'opera, oltre ai bump, l'asfalto ha presentato anche un problema di grip nelle curve appena riasfaltate. Ieri, infatti, Franco Colapinto ha perso il posteriore della sua Alpine in curva 12 - una di quelle con l'asfalto parzialmente nuovo - ed è finito contro le barriere, distruggendo l'ala posteriore e una sospensione.

Per questo motivo i promotori dell'evento sono intervenuti nel corso della notte. L'asfalto è stato parzialmente riasfaltato, soprattutto in curva 1. A ufficializzare l'intervento è stata proprio la FIA con un breve comunicato apparso nel corso della mattinata.

"La curva è stata ispezionata e sono stati fatti lavori per porre rimedio alla situazione. Sono state interessate 2 aree principali: la prima è in traiettoria, mentre la seconda è alla destra della traiettoria, dove le vetture potrebbero percorrere il nastro di strada in questione per provare il sorpasso".