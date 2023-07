F1 | Hungaroring, Libere 3: c'è Hamilton davanti alle Red Bull

E' stato l'unico a sfondare il muro dell'1'18" ed è stato un po' a sorpresa il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del GP d'Ungheria: stiamo parlando di Lewis Hamilton con la Mercedes gommata con la soft. Rispetto a ieri sono cambiate le temperature, con oltre dieci gradi di pista in più: la mescola morbida è parsa più in difficoltà a concludere il giro, cominciando ad andare in crisi nel terzo settore.

Il sette volte campione del mondo ha trovato una zampata dopo che l'inglese aveva lavorato molto con le medie, simulando più volte il giro secco, quasi che nel team di Brackley temessero la possibilità di passare la tagliola della Q2 che imporrà l'uso del pneumatico giallo (in Q1 ci sarà l'obbligo della bianca e in Q3 la soft). Il nuovo format della qualifica non piace ai piloti che sono stati costretti a centellinare l'uso delle coperture, per cui non è ancora emerso qual è il vero valore delle monoposto all'Hungaroring.

La novità della mattinata è vedere Max Verstappen al secondo posto dopo la simulazione della qualifica: l'olandese si è lamentato di mancanza di grip e si è dovuto accontentare di un 1'18"061 e il campione del mondo ha fatto meglio di Sergio Perez che è arrivato ad appena 6 millesimi dal compagno di squadra. Il messicano sembra aver ritrovato l'equilibrio con la sua RB19 dopo il disastroso botto di ieri a inizio di FP1.

Nico Hulkenberg non è più una sorpresa con la Haas nel giro secco: il tedesco è quarto a 10 millesimi da Perez e la VF-23 non vale certo una Red Bull. E' possibile che Nico abbia usato una mappa di motore più spinta, tenuto conto che Kevin Magnussen (il più rapido nel T1) abbia chiuso solo in 15esima piazza.

L'attenzione generale si è polarizzata su Lando Norris perché ha messo la McLaren in quinta posizione, ma senza mai montare la gomma soft. L'inglese lascia 271 millesimi alla Mercedes, ma la differenza di mescola vale molto di più per cui Lando è da tenere d'occhio in qualifica, mentre Oscar Piastri ha chiuso 14esimo, dedicandosi di più alla gara che alla qualifica.

George Russell è stato meno consistente di Hamilton con le gomme soft nel giro da qualifica è ha concesso tre decimi al compagno, ma il britannico è parso in buona forma con le medie.

Le Ferrari non hanno impressionato: le rosse hanno subito patito il vento che a inizio turno avava cominciato a soffiare mettendo in crisi la SF-23. Charles Leclerc capace ieri di 1'17"616 è risultato più lento di quattro decimi rispetto alle libere del venerdì. Il monegasco ha accusato un posteriore ballerino con la soft, mentre nella simulazione di gara (12 giri) ha dato la sensazione di una buona costanza di prestazione, anche se con un passo decisamente più lento delle due Red Bull che sono imprendibili. A Maranello hanno lavorato per la corsa e non hanno esasperato la qualifica: Carlos Sainz è subito dietro al "principino". ma ci si aspettava qualcosa di più del settimo e ottavo posto.

L'Aston Martin continua a soffrire: Fernando Alonso è nono con Lance Stroll 11esimo: fra le due "verdone" si è inserita l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas a suo agio sulla pista ungherese. Anche l'altra C43 non ha sfigurato visto che Guanyu Zhou è 12esimo.

Alexander Albon ha collocato la Williams in 13esima piazza, con Logans Sargent 17esimo: su un tracciato guidato la FW45 sembra soffrire più che a Silverstone. Male l'Alpine con Pierre Gasly 16esimo e Esteban Ocon penultimo. Daniel Ricciardo è 18esimo con l'AlphaTauri, mentre Yuki Tsunoda è ultimo: entrambi non hanno montato la gomma soft. Hanno fatto pochi giri con le medie per dedicarsi alle hard, proprio come ha fatto Lance Stroll con la AMR23. A Faenza vogliono provare a uscire dalla Q1 e hanno battezzato che la gomma dura può essere la mescola giusta anche per la gara. Vedremo...