F1 | Hungaroring, Libere 1: Sainz davanti, Ferrari sembra in forma

Risorge la Ferrari in Ungheria? Carlos Sainz è il più veloce alla conclusione della prima sessione di prove libere a Budapest, su una pista lenta e bollente. Lo spagnolo con gomme soft ha centrato un eccellente 1'18"713 mentre c'erano 31 gradi di aria e, addirittura, 60 di asfalto! Il madrileno con la SF-24 dotata dell'ultimo pacchetto aerodinamico con un aggiornamento nel diffusore si è subito trovato a suo agio, dando la sensazione che la rossa sembra aver ritrovato il bandolo della matassa.

Charles Leclerc è terzo staccato di 298 millesimi dal compagno di squadra: il monegasco ha trovato traffico nel suo giro lanciato e poi quando ha riprovato a cercare il tempo con lo stesso treno ha fatto un lungo alla curva 12. Niente di grave, perché il dato più interessante emerso dal turno di apertura magiaro è che la Ferrari sembra tornata anche a offrire un buon passo nel long run.

I tifosi del Cavallino non devono illudersi perché la rossa è stata messa in pista con un buon set-up di partenza, ma sappiamo che la rossa va forte con un asfalto green. La Scuderia ha iniziato il weekend nel migliore dei modi, ridando morale ai piloti dopo le ultime gare deludenti.

Fra le due Ferrari c'è Max Verstappen con la Red Bull rivoluzionata: l'olandese ha lavorato solo con le soft cercando di raccogliere dati. La squadra di Milton Keynes ha portato una RB20 rivista in profondità. Max il tempo lo ha fatto quando la pista era ancora green e il distacco di 276 millesimi non è indicativo, perché il tre volte campione del mondo si è dedicato a fare una serie di prove comparative per la delibera dell'ala anteriore di nuoca concezione a confronto con la vecchia. Il team campione del mondo non ha fatto un long run preferendo mettere insieme delle informazioni sul pacchetto di novità che ha cambiato gli sfoghi dell'aria calda, rinunciando al bazooka.

Sergio Perez con la RB20 più tradizionale, ma dotata del fondo nuovo uguale a quello di Max, ha chiuso 11esimo a mezzo secondo dal "capitano". E' vero che il messicano è sotto osservazione, ma è giusto dire che Checo ha iniziato il turno effettuando delle prove aerodinamiche che un grande rastrello di sensori e poi si è dedicato a diverse modifiche di set-up. La Red Bull, quindi, ha usato la prima ora per mettere a confronto i dati delle due configurazioni e in più di una occasione i due piloti hanno girato a velocità costante per avere informazioni comparabili.

La Mercedes conferma il momento positivo: George Russell ha messo la W15 al quarto posto, ma l'inglese, come Lewis Hamiltom ha girato solo con le gomme medie, per cui il distacco di quattro decimi da Sainz non è particolarmente significativo. Il sette volte campione del mondo è solo decimo alla prese con una freccia nero-argento più ostica e tendente al bloccaggio delle ruote anteriori.

La sorpresa del turno è Guanyu Zhou con la Sauber in versione standard, mentre Valtteri Bottas ha portato al debutto una C46 molto evoluta. Se il cinese è quinto davanti alle due McLaren, il finlandese è solo 15esimo. Valtteri sta cercando la messa a punto prima di cercare le prestazioni.

Lando Norris è sesto e precede di 38 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri: le due MCL38 hanno svolto un lavoro puntato alla gara, più che al giro secco. Sorrisi in casa Racing Bulls: Yuki Tsunoda ha messo la vettura di Faenza in ottava piazza dando la sensazione che si sia trovato il filo dello sviluppo dopo qualche gara difficile nelle quali gli ultimi aggiornamenti non avevano funzionato. Daniel Ricciardo, invece, è solo 12esimo più staccato.

Lance Stroll con l'Aston Martin rivista e corretta è nono: il canadese non ha espresso giudizi lusinghieri sul pacchetto di novità, ma bisogna dare tempo ai tecnici di lavorare. In difficoltà, ancora una volta, Fernando Alonso solo 13esimo: lo spagnolo sembra aver perso le motivazioni non vedendo una inversione di tendenza.

Alexander Albon con la Williams è 14esimo: l'anglo-thailandese ha rovinato un fondo in una divagazione fuori pista e nonostante ciò è stato più veloce di Logans Sargeant 15esimo. In difficoltà l'Alpine con Pierre Gasly davanti a Esteban Ocon già sul piede di partenza.

Chiude la lista la Haas con Kevin Magnussen di poco avanti a Oliver Bearman che prosegue il suo apprendistato verso la promozione a pilota titolare nel team americano: l'inglese ha preso la vettura lasciata libera da Nico Hulkenberg.